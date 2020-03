Emergenza Covid-19, sospesi gli spettacoli a Chieti, Lanciano e Tagliacozzo

CHIETI – Il TRA Teatri Riuniti d’Abruzzo, in relazione ed in ottemperanza a quanto stabilito dal Dpcm del 4 marzo 2020 che ha per scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, che nello specifico sospende, punto (b , anche le attività teatrali svolte in ogni luogo sia pubblico che privato, non essendoci possibilità delle deroghe previste, sentite le Amministrazioni gestori dei Teatri Marrucino di Chieti, del Fenaroli di Lanciano e del Talia di Tagliacozzo, annulla tutte le recite programmate fino al 3 aprile 2020 delle Stagioni in abbonamento da questa Associazione.

“Per permettere il completamento delle recite previste, sentiti i produttori degli spettacoli programmati nel mese di marzo, sarà possibile il recupero delle recite a partire dal 4 aprile e sino al 30 maggio 2020. Con l’augurio che si possa presto tornare ad un vivere sereno” TRA il presidente.