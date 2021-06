ECOSISTeramo, giornata ecologica al Parco Fluviale il 26 giugno

TERAMO – ECOSISTeramo è il titolo della giornata ecologica che si svolgerà Sabato 26 giugno presso il Parco Fluviale, per sensibilizzare i Cittadini sull’abbandono dei rifiuti e sull’importanza di vivere e preservare gli spazi pubblici unendo il piacere di stare insieme al rispetto dell’ambiente e del proprio benessere.

Il fenomeno del “littering” viene spiegato in modo eloquente da Giorgio Ghiringhelli, autore del free-book “L’abbandono di rifiuti e il littering”: «Il littering rappresenta una cartina di tornasole del degrado urbano e della presenza delle autorità nel presidio del territorio, ben spiegata dalla broken windows theory (“teoria delle finestre rotte”): se in un quartiere viene rotta una finestra e non viene riparata, è molto probabile che ben presto altre finestre vengano rotte, dando così inizio a una spirale distruttiva. Allo stesso modo lasciare che vengano gettati i rifiuti per strada rappresenta una forma di trasgressione e di noncuranza che, se trascurata, genera sicuramente fenomeni di emulazione. Per sconfiggere questo “effetto domino” occorre partire dal buon esempio».

I rifiuti abbandonati sono un problema gravissimo per la salute dell’uomo, perché contaminano aria, terra, fiumi e mari e tornano sulle nostre tavole attraverso la catena alimentare. Ognuno nel suo piccolo può fare la differenza per la nostra comunità e la nostra terra.

La cittadinanza è invitata a partecipare al mattino alla pulizia di alcuni siti del parco fluviale raccogliendo i rifiuti abbandonati dai più “disattenti” e, nel pomeriggio a momenti di puro relax con lezioni di yoga, letture ad alta voce, incontro riguardo il compostaggio domestico, l’ecosistema e in laboratorio ecologico per bambini, accompagnati da momenti di allegria con musica popolare.

Appuntamento alle 8:30 presso l’area parcheggio sopra la piscina Acquaviva per la raccolta rifiuti. Nel pomeriggio, alle 17:30, la Murga Sasò condurrà adulti e bambini presso l’area pic nic del Parco Fluviale Vezzola (vicino al parco giochi e al laghetto) per un pomeriggio nella natura.

La Te.Am. metterà a disposizione dei partecipanti tutto l’occorrente per pulire (guanti, buste per differenziare i rifiuti). Consigliamo di portare la propria borraccia con acqua, viste le giornate calde di questi giorni, ed un cappello per proteggersi dal sole oltre che dei guanti riutilizzabili per evitare l’utilizzo di quelli usa e getta.

L’evento è organizzato dall’associazione Teramo Città Solidale, con la collaborazione di WWF, Legambiente, Rifiuti Zero Abruzzo, FIAB, il Centro YAP, la compagnia teatrale Gli Sbandati, ilClub Alpino Italiano, la Murga Sasò, con il patrocinio gratuito dell’Università degli Studi di Teramo e del Comune di Teramo.