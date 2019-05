Ecoreati, corso di formazione al via domani a Pescara

PESCARA – Il personale di Arta Abruzzo e il personale regionale delle Forze di Polizia specializzate in tema di contrasto dei reati ambientali parteciperà domani a Pescara al corso di formazione dedicato alla legge 68/2015 sugli ecoreati. Il corso è organizzato da “Officina Ambiente”, la scuola di formazione dell’Agenzia, in collaborazione con gli uffici del Pubblico ministero del Distretto della Corte d’appello di L’Aquila e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.

É articolato in due giornate formative (la seconda è prevista il 21 maggio), per una durata complessiva di 16 ore, e si terrà nell’aula “Emilio Alessandrini” del nuovo tribunale di Pescara.

La legge 68/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, ha introdotto nel Codice dell’ambiente (decreto leg.vo 152/2006) la parte sesta-bis dedicata alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. Il coinvolgimento nella procedura di più soggetti tecnici e istituzionali (organo accertatore, organo asseveratore e Ufficio della Procura della Repubblica competente per territorio) impone la predeterminazione di modalità condivise di intervento al fine di ottimizzare e rendere omogenei gli adempimenti previsti dalla legge.

Obiettivo dell’iniziativa è infatti favorire, in un’ottica di confronto e collaborazione, la condivisione di procedure e di modalità operative. Sono oltre 200 gli iscritti, appartenenti a Regione Abruzzo, Carabinieri Forestali, Carabinieri Noe, Direzione Marittima di Pescara, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia di Stato e corpi di Polizia Municipale dei maggiori Comuni abruzzesi.

PROGRAMMA

Apriranno la giornata, alle 9.30, il direttore generale dell’Arta Abruzzo Francesco Chiavaroli, l’assessore regionale all’ambiente Emanuele Imprudente, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara Massimiliano Serpi, il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pescara Anna Rita Mantini e il direttore generale di Arpa Emilia-Romagna Giuseppe Bortone, che è anche presidente di AssoArpa, l’Associazione delle Agenzie ambientali delle Regioni e delle Province autonome. Nel pomeriggio è previsto un focus sull’esperienza di Arpae in materia di vigilanza ambientale e attività di asseverazione, con approfondimento sull’organizzazione agenziale ed esempi applicativi.