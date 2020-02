Economia più giusta, inclusiva e sostenibile, dibattito a Pescara

PESCARA – Domenica 1° marzo, dalle ore 16 alle 19, nella biblioteca diocesana “Martini” di piazza Spirito Santo a Pescara, si terrà il dibattito sul tema di un’economia più giusta, inclusiva e sostenibile, organizzato dai promotori di The Economy of Francesco in vista della tre giorni che si terrà ad Assisi dal 26 al 28 marzo prossimi.

Dopo i saluti del sindaco di Pescara Carlo Masci, interverranno il consigliere Aipec e PhD Istituto Universitario “Sophia” – Loppiano (FI) Fabio Reali, l’arcivescovo di Pescara-Penne monsignor Tommaso Valentinetti e il direttore di Symbola Fondazione delle Qualità Italiane Domenico Sturabotti. Modererà il convegno Antonella Allegrino, presidente dell’associazione Domenico Allegrino onlus.

Esperienze imprenditoriali ed associative sul tema verranno poi riportate da Mirella Sansiviero referente Aipec Abruzzo, Federico Fioriti di Innovaley, Pasquale Elia presidente dell’associazione Erga omnes e da Andrea Conte in rappresentanza di EcoOne. Saranno presenti studenti universitari, imprenditori, associazioni ambientaliste impegnate per un’economia più giusta e sostenibile.