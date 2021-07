Ecomob, Expo Village 2021 a Pescara: quando, programma

PESCARA – Tutto pronto per l’inaugurazione di Ecomob. Si parte venerdì 2 luglio alle dieci, con Gennaro Strever, presidente Camera di Commercio Chieti Pescara, Carlo Masci, sindaco di Pescara, Antonio Zaffiri, presidente della provincia di Pescara, Emanuele Imprudente, vice presidente della giunta regionale d’Abruzzo e Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale d’Abruzzo. Sarà presente Giancarlo Di Vincenzo, prefetto di Pescara.

La giornata prosegue con gli Stati generali della mobilità sostenibile in Abruzzo al padiglione Becci del polo espositivo del Marina di Pescara.

Ecomob è mobilità sostenibile, turismo attivo, ecologia. E ancora, convegni, incontri, presentazioni. L’appuntamento si conferma evento di riferimento per il centro-sud Italia per tematiche legate alla sostenibilità e alla green economy. Al Porto turistico Marina di Pescara, dal 2 al 4 luglio, ingresso gratuito.

Il programma della giornata

Alle 11 gli Stati generali della mobilità sostenibile in Abruzzo, dedicati allo stato dei lavori dei quattro capoluoghi abruzzesi. Con gli assessori Luigi Albore Mascia (Pescara), Carla Mannetti (L’Aquila), Stefano Rispoli (Chieti), Maurizio Verna (Teramo). Si prosegue con La mobilità sostenibile in Abruzzo. Partecipano: Marco Trotta, direttore trasporto regionale Abruzzo Trenitalia, Max Di Pasquale, direttore Tua Abruzzo, Alfonso Di Fonzo, presidente Polo Inoltra, innovazione logistica e trasporti, Dario Colecchi, presidente Abruzzo InnovaTur Innovazione e turismo, Carlo Ricci, direttore Gal-Costa dei Trabocchi.

Appuntamento successivo con Next generation Eu: il piano per disegnare il futuro. Con: Lino Legnini, vice presidente Ccia Chieti-Pescara, Umberto D’Annuntiis, sottosegretario della giunta regionale dell’Abruzzo, Nicola Campitelli, assessore regione Abruzzo, Daniele D’Amario, assessore regione Abruzzo, Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo.

Negli spazi espositivi della Camera di commercio, occasione per raccogliere informazioni sul prossimo evento in programma sulla Costa dei Trabocchi, ai primi di ottobre. Dal primo al tre ottobre 2021 i diversi partner del progetto Costa dei Trabocchi promuovono la realizzazione di Art Bike & Run (www.artbikeandrun.it) un evento internazionale di tre giorni di sport, arte ed enogastronomia sulla Costa dei Trabocchi lungo la Via Verde, la nuova pista ciclabile di 42 chilometri lungo la costa adriatica da Ortona a San Salvo. Tra il 1 e il 3 ottobre 2021, tre giorni di pedalate e running, street art e scoperta dei prodotti enogastronomici abruzzesi. Appuntamenti aperti a cicloamatori e podisti di ogni livello, ma anche a famiglie e turisti. Tra gli eventi più attesi anche la realizzazione del primo dei progetti di street art che trasformeranno le vecchie gallerie della ferrovia in gallerie d’arte.

Ecomob è in compartecipazione con la Camera di Commercio industria e artigianato di Chieti- Pescara, con l’alto patrocinio di ministero della Transizione ecologica, Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura, Cna Abruzzo, Automobile club Pescara, Confcommercio Pescara, Federalberghi, Balneraria servizi. Sponsor sono Mario De Cecco Dynamic workwear, Edimac macchine industriali, Helbiz. Partner tecnici: Legambiente, Vaielettrico, Fiab, Modus, Washart. Media partner, Velò, Radio Delta 1. Evento associato Asvis, affiliato Endas.