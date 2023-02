TOCCO DA CASAURIA – In questi giorni di fervidi preparativi, anche la neve ha voluto dare ancora più appeal alla location del Convento di Santa Maria del Paradiso, pronta a regalare un autentico colpo d’occhio all’Eco Trail dell’Osservanza che la Tocco Runner sta ultimando di mettere in cantiere per domenica 12 febbraio, a Tocco da Casauria, primo trail podistico della stagione 2023 in seno alla Uisp settore di attività atletica Abruzzo e Molise.

Il convento è situato fuori del centro abitato, situato sopra un’altura in località Paradiso. Risale al 1400, ancora conservato con all’interno una ricca biblioteca e una preziosa icona della Madonna, oltre a quella del Silenzio donata da Papa Francesco.

È un luogo al quale sono molto affezionati gli abitanti di Tocco da Casauria ed ospita tanti ritrovi spirituali, un’importante base scout ed è il punto di partenza del cammino del Volto Santo.

“Per domenica ci sarà il sole – precisa Gianluca Crisante, presidente della Tocco Runner – e per riservare la miglior accoglienza ai podisti e ai rispettivi accompagnatori, oltre al ristoro post gara con prodotti esclusivamente del nostro territorio, abbiamo allestito una visita guidata del convento che è curata direttamente dalla Pro loco presieduta da Danilo del Rosso. Un’occasione in più per vivere una mattinata di sport, quello vero”.

Presso il convento francescano di Santa Maria del Paradiso sono ubicati la logistica, il ritrovo (alle 8:30), la partenza (alle 10:00) e l’arrivo di questa prima edizione sulla distanza di 10 chilometri (490 metri di dislivello nel cuore del Parco Nazionale della Maiella) e premiazione ai primi tre assoluti e di ogni categoria nel chiostro del convento.

Il costo dell’iscrizione è di 15 euro (termine ultimo sabato 11 febbraio entro le 12.00), a questo link la procedura https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=128

La presentazione della gara a cura di Antonio Crucitti (membro del comitato organizzatore della Tocco Runner), Andrea Bruno (consigliere comunale di Tocco da Casauria) e Alberico Di Cecco, intervenuti nella rubrica settimanale di TV6 Correre per Sport condotta da Roberto Paoletti al link https://www.youtube.com/watch?v=GbRM9v8UKTg