“Eccellenze di Casa Nostra 2021”: i nomi dei premiati

PESCARA – Assegnati i premi “Eccellenze di Casa Nostra 2021” nella bella sala del consiglio di Pescara, evento realizzato con l’alto patrocinio della Regione Abruzzo, del comune di Pescara, della Confartigianato, dell’Associazione Fipe -Federazione Italiana Pubblici Esercizi- e delle associazioni culturali Sandro Pertini e Editori Abruzzesi. Sono tante le aziende che annualmente vengono premiate dall’ente organizzatrice Italia è… sottoposte, dopo segnalazioni di clienti e/o conoscenti, a verifiche e degustazioni da parte della commissione esaminatrice. Uomini e donne che lavorano con passione e amore per oltre dodici ore al giorno per mantenere in piedi le loro aziende (considerando gli ultimi tempi) con abnegazione, sacrificio e passione, garantendo sempre il posto di lavoro e lo stipendio ai propri collaboratori e alle loro famiglie.

“È doveroso tenere in considerazione che un’azienda non è da sfruttare ma bensì una realtà economica da rispettare e amare come se fosse di tutti noi, perché al di là dei facili guadagni, cosa che non rispecchia del tutto la realtà, l’imprenditore è sottoposto a sacrifici infiniti e a un duro lavoro. Grandi soddisfazioni, certo, ma anche e soprattutto -Dolore e Sudore“.

Ecco l’elenco completo delle aziende e dei professionisti premiati a Pescara nel mese di Giugno 2021: I Bio Zimarino, Natural Catering, Vini Bosco Nestore, I Luchi Eccellenze, Fattoria Cretarola, Mondial 2 panificio, Az. Agr. Giacomo Santoleri Casino di Caprafico, Az. Agr. D’Agostino Daniele, Antonio Danese, Massimo D’Aloisio, Az. Agricola F.lli Del Proposto, Caseificio -Ansape- Terrantica, Ristorante La Taverna Antica, La Giara conserve, Az. Agr. Di Camillo, Piazzetta Positano, Racciatti Ventricine, Emiliano Di Ciano, Cantina e Cucina, istituto Acustico Maico, DF Service, A.D.S. Antares, TechnoGarage, Etadistribuzione, Carinci viaggi e vacanze, Autocarrozzeria Gama, De Luca Ascensori, Vittoria Assicurazioni. Un Premio Speciale è stato conferito a quattro personaggi eccellenti nel campo della medicina e del benessere fisico: dott. Prof. Giuseppe (Pino) Bongarzoni; dottor Artabano Febo; dottor Vincenzo Ginefra; dottor Leonardo Seghetti. A tutti i vincitori è stata consegnata una pergamena firmata dal sindaco Carlo Masci, dal presidente del consiglio di Pescara Marcello Antonelli, dall’assessore Regionale alla Cultura, turismo e attività produttive, Daniele D’Amario e dall’organizzazione Italia è… Molti ospiti “premianti” alcuni dei quali sono stati omaggiati con delle opere del maestro Internazionale Leo Strozzieri. Un premio voluto dalla presidentessa dell’Ass.ne Sandro Pertini, Veltra Casasanta Muffo, è stato conferito alla dottoressa Wallì Bonvicini per meriti civili e professionali.

Presenti il dinamico sindaco Carlo Masci, l’assessore Regionale alla cultura, turismo e attività produttive Daniele D’Amario, il presidente della Fipe Giampiero Di Biase, la presidentessa dell’Associazione culturale Sandro Pertini Veltra Muffo Casasanta, la musicista Orietta Cipriani, l’Architetto Franco Mincarini, la poetessa Cinzia Mattioli, il Presidente della FIGE -Federazione Italiana Giornalisti Enogastronomici- Ugo Iezzi, il docente universitario anglista Alfonso Viola, il Vice Presidente Nazionale della Federazione Nazionale Stampa Italiana -settore Agricoltura Donato Fioriti, l’artista e già docente all’Istituto alberghiero di Pescara Gino Berardi. Molti prodotti delle aziende presenti e libri della Costa Edizioni sono stati donati agli ospiti della bella manifestazione condotta dalla direttrice editoriale di Italia è Magazine Elena Costa, coadiuvata dal direttore editoriale Pino Costa.