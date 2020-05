Dove fare immersioni in Abruzzo, webinar di Acquatica Scuba

PESCARA – Domenica 24 maggio alle 21 evento online organizzato da Acquatica Scuba ASD dal titolo “Dove fare immersioni in Abruzzo”. Di seguito il messaggio degli organizzatori e il link per partecipare.

“Approfittate di questo penultimo webinar per conoscere più a fondo le opportunità che la nostra rigogliosa regione Abruzzo ci offre. Non bisogna per forza andare lontano per effettuare delle immersioni interessanti.

Qui, a pochi chilometri, abbiamo la possibilità di scegliere se fare un tuffo in mare da terra o da gommone, se immergerci nelle acque cristalline dei fiumi o se andare più su, ed essere circondati, non solo dalle nostre verdissime montagne, ma anche dalle trasparenti acque dei laghi.

Se anche tu vuoi conoscere quali sono le più belle immersioni, per ora, basta seguire il webinar condotto dall’istruttore Luca Intermesoli cliccando sul link meet.google.com/awb-ktaq-doa ma, fra pochi giorni, potete venire direttamente con noi e conoscere queste realtà dal vivo!”.