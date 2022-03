SAN GIOVANNI TEATINO – Il Comune di San Giovanni Teatino e quello di Cepagatti la festeggiano insieme con la famiglia. Nata il 3 Marzo 1922, Dora ha vissuto per oltre 50 anni a San Giovanni Teatino; ora risiede con i famigliari a Cepagatti, ma ha fatto contattare il Sindaco per chiedergli di andare a festeggiarla. E questa mattina il Sindaco Giorgio Di Clemente ha raggiunto la sua abitazione per consegnarle un bel mazzo di fiori ed una pergamena a nome di tutta la comunità di San Giovanni Teatino, come testimonianza di un giorno speciale di una straordinaria donna e concittadina.

A festeggiare Dora, circondata dall’affetto dei suoi familiari, anche un’altra fascia tricolore: il Sindaco di Cepagatti Gino Cantò e la Vice Sindaco Annalisa Palozzo. Due amministrazioni presenti ad onorare un traguardo di una vita vissuta in pienezza.

“È sempre un’enorme gioia festeggiare chi taglia il traguardo del secolo – dichiara il sindaco Giorgio Di Clemente – perché negli occhi di questa donna è scritta la storia, anche della nostra città, visto che oltre 50 anni ha vissuto il nostro territorio. A Dora vanno i migliori e più sinceri auguri da parte dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità”.