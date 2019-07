Doppio concerto nel teramano per il violinista Pavel Berman

Il noto musicista sarà questa sera protagonista dei Concerti delle Abbazie di Castel Castagna mentre venerdì 26 al Galà della Lirica a Castelli

TERAMO – C’è attesa da parte di molti appassionati per l’esibizione del noto violinista e direttore d’orchestra di origine russa Pavel Berman, giovedì 25 luglio alle 21, nell’Abbazia di Santa Maria di Ronzano a Castel Castagna in occasione del quarto appuntamento della quinta edizione i “Concerti delle Abbazie”. Berman proporrà, con il suo violino Stradivari del 1701, le Tre Partite di Bach. Venerdì 26 luglio, sempre alle 21, nella Chiesa di San Giovanni Battista a Castelli ci sarà il Galà della Lirica con Kristine Nowlain (soprano lirico), Ksenia Khovanova (soprano), Vadim Prudnikov (baritono) e Ugo D’Orazio al pianoforte con arie d’opera. La rassegna concertistica, che terminerà il 12 agosto, è organizzata come sempre dall’Associazione Culturale Luzmek con la direzione artistica del Maestro Carlo Michini in collaborazione con Itaca – Agenzia per lo Sviluppo Locale, con la Valle delle Abbazie, con ACS – Abruzzo Circuito Spettacolo e con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Ministero per i Beni e le attività culturali.

ALTRI APPUNTAMENTI MUSICALI

Tra gli altri appuntamenti in cartellone, con inizio tutti alle 21, il 29 luglio nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Castellalto il clarinettista Antonio Tinelli suonerà con il Méditerranée Clarinet Ensemble; il 31 luglio nella Chiesa di San Nicola a Morro d’Oro è in programma la serata titolata “Si suoni la tromba” con la soprano Manuela Formichella, Giuseppe Orsini alla tromba e Walter D’Arcangelo all’organo; il 2 agosto nell’Abbazia di Santa Maria di Propezzano ci saranno gli Hot Sax Duo con “From Paris to New York” con Gaetano Di Bacco al sax e Giuliano Mazzoccante al pianoforte. Il 5 agosto nello spazio antistante la Chiesa di Santa Maria a Portolungo, Santa Maria di Basciano ci sarà lo spettacolo del Gianluca Caporale Trio con Gianluca Caporale al sax, Fabrizio Ginoble all’organo hammond e Glauco Di Sabatino alle percussioni; l’8 agosto nell’Abbazia di San Clemente a Guardia Vomano si esibirà Mario Spinnicchia al piano con “Sacro e Profano”, a chiudere questa stagione il Trio Essentia il 12 agosto nel Teatro Santo Spirito a Cellino Attanasio con Vanessa Di Cintio al violino, Umberto Aleandri al violoncello e Carlo Michini al pianoforte.

BIGLIETTI

Il costo dei biglietti (acquistabili su ciaotickets o in loco la sera del concerto) è di 10 € prezzo intero, 8 € il ridotto (under 26 e over 65, soci FAI e FIDAS); abbonamento intero 70 €, ridotto 50 €, numerose le agevolazioni previste. Per ulteriori informazioni info@concertidelleabbazie.it e www.concertidelleabbazie.it.