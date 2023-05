Don Chisciotte sulla tavola anatomica, masterclass con Horacio Czertok

L’11 e 12 Maggio al Teatro comunale di Popoli con la MasterClass per Spettatori e Artisti di Teatro in compagnia dell’attore, regista e drammaturgo di origini argentine

POPOLI – Nuovo appuntamento di H2O Rispecchiamenti Festival 2023, in svolgimento presso il Teatro comunale di Popoli per iniziativa del Drammateatro e del Comune di Popoli. Giovedì 11 e Venerdì 12 Maggio una due giorni intensa che vedrà protagonista l’attore, regista e drammaturgo di origini argentine Horacio Czertok, fondatore del Teatro Nucleo, ospite del Festival con una MasterClass rivolta agli artisti di teatro ma anche agli spettatori. E’ una particolarità dell’evento che evidenzia la necessità di coinvolgere gli spettatori abituali del teatro anche gli studenti e i cittadini che intendono conoscere le dinamiche creative della realizzazione scenica.

Un contesto che mette a fuoco il ruolo e la funzione indispensabile dello spettatore, co-protagonista con l’attore della relazione che sostanzia lo spettacolo teatrale. Uno spettatore informato e cooperante è la condizione primaria in ragione della quale l’evento scenico è la preziosa opportunità di produrre cultura teatrale ai livelli più alti dell’esperienza artistica. Da qui l’idea di organizzare la masterclass e di permettere ai cittadini di incontrare personalità artistiche prestigiose, partecipare alle performance dimostrative e agli studi teatrali in atto.

Si parte Giovedì 11 Maggio alle 17.30 per il primo Incontro con Horacio Czertok sul percorso di ricerca ed elaborazione drammaturgica sul grande romanzo di Cervantes Don Chisciotte dal quale ha tratto uno speciale monologo interattivo: Contra Gigantes/narrazione per attore solo e complici spettatori, performance dimostrativa che verrà presentata alle 19,30. Venerdì 12 Maggio alle 17,30 uno stage sulla drammaturgia dell’attore sempre diretto da Czertok mentre a seguire, alle 19.30, avrà luogo la presentazione di Ho un fiore in bocca, un primo studio scenico con il giovane Pierluigi e la guida registica di Claudio Di Scanno, tratto dal particolarissimo e celebre corto teatrale di Luigi Pirandello L’uomo dal fiore in bocca.

Per informazioni sulla partecipazione alla MasterClass e anche solo alle performance inviare un messaggio con whatsapp al 333.1107187 oppure al 347.7937963.