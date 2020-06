Dmytro Shavrak è il nuovo schiacciatore dell’Impavida Ortona

Le prime parole con il nuovo club: “Contento di giocare a Ortona, nei cinque anni in Italia ho sempre giocato contro la Sieco e quindi un po’ già sento di conoscerla”

ORTONA – Anche se nell’ultima stagione ha giocato lontano dall’Italia, il nuovo acquisto della Sieco Impavida Ortona ha una lunga esperienza nella nostra Serie A2. E se Matteo Bertoli saluta gli impavidi – a lui il nostro più grande “in Bocca Al Lupo” e un grazie per l’esperienza vissuta insieme – alla corte di Coach Nunzio Lanci arriva Dmytro Shavrak.

Classe 1991, Dmytro -ma potete chiamarlo anche Dmytriy– è uno schiacciatore ucraino alto 203 centimetri nato a Sumy, nord-est dell’Ucraina. Proprio a Sumy muove i suoi primi passi nel mondo del volley prima di trasferirsi nella metropoli di Char’kov dove ha la possibilità di studiare e dedicarsi attivamente alla pallavolo. Scelta azzeccatissima, dato che Shavrak, proprio con la Lokomotiv di Char’kov vincerà un campionato di Superlega (il massimo campionato ucraino) e una coppa di Lega. Alla fine saranno ben sette gli anni di permanenza nella Lokomotiv Char’kov dove oltre ai due titoli, Dmytro conquista anche un terzo posto, sempre nella Superlega.

Il “primo appuntamento” tra Shavrak e il Bel Paese arriva nel 2014, quando dice «Si» alla Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania. Con i laziali sfiorerà la Coppa Italia nella stagione 2016/2017, quando Tuscania dovette arrendersi al forte Siena. Il legame con la Maury’s durerà fino alla stagione 2017/2018. Nella successiva lo schiacciatore ucraino vestirà la casacca dell’ambiziosa Olimpia Bergamo.

Ottima anche l’esperienza bergamasca. Con gli orobici Dmytry sfiora ben due titoli. L’Olimpia arriva in finale di Coppa Italia e in finale Play-Off Promozione A1. In entrambe le occasioni Bergamo impattò contro la Gas Sales Piacenza. Concluso il campionato con Bergamo, Shavrak di vacanze non ne vuol neanche sentire e vola verso Dubai dove giocherà per tre mesi con la Al Shabab che terminerà la stagione al secondo posto.

Dopo Dubai, per Dmytro è la volta dell’Hypo Tirol AlpenVolleys Haching di Innsbruck nella massima serie del campionato austriaco. Dura quindi solo una stagione la lontananza dell’opposto Shavrak dall’Italia ma questa volta torna per giocare con la Sieco Service Impavida Ortona. In Italia, Shavrak ha messo a segno, tra campionato e coppa Italia, un totale di 2157 punti, 280, nell’ultima stagione a Bergamo.

«Sono contento di giocare ad Ortona». Queste sono le prime parole in bianco/azzurro di Dmytro Shavrak. «Ricordo una bella tifoseria ed una bella cittadina. Quando il mio procuratore mi ha proposto l’Impavida non ho avuto esitazioni. Nei cinque anni in Italia ho sempre giocato contro la Sieco e quindi un po’ già sento di conoscerla. In questo anno trascorso fuori ammetto che l’Italia mi è mancata ma finalmente sono di ritorno. Ci vediamo presto».

Carriera

2020/2021 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A2)

2019/2020 Hypo Tirol AlpenVolleys Haching (Bundesliga 1 Austria)

2018/2019 Al Shabab Dubai 2018/2019 Olimpia Bergamo (Serie A2)

2017/2018 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (Serie A2)

2016/2017 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (Serie A2)

2015/2016 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (Serie A2)

2014/2015 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (Serie A2)