Il dj Francesco Capodaglio scelto per il nuovo dating show su TV8

Nuova avventura televisiva e tour estivo in partenza per il dj abruzzese Francesco Capodaglio, che nel 2022 festeggia 29 anni di carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo l’ultima avventura nel reality Primo appuntamento crociera, andato in onda su Discovery Plus e Real Time la scorsa estate, eccolo protagonista di un nuovo reality condotto da Caterina Balivo.

L’appuntamento è per le puntate del 22 e 29 giugno, alle 21,30 su TV8, per il nuovo dating show dal titolo Chi Vuole Sposare Mia Mamma? Protagoniste sono mamme single in cerca di una chance d’amore, accompagnate in tv dal figlio, dalla figlia, ormai adulti. Il tutto condotto, appunto, da Caterina Balivo. La realizzazione dello show è affidata a Blu Yazmine, già società produttrice di Canzone Segreta, La Caserma, Supernanny e Game of Games.

Francesco Capodaglio è stato scelto dopo un prima serie di casting online fra il dicembre 2021 e marzo, per poi passare le selezioni in presenza, a Milano, dove ha poi partecipato alla settimana di registrazioni del programma, ad aprile.

“Una nuova esperienza, molto importante per me – commenta Francesco Capodaglio -. Mi hanno scelto per l’essenza che mi piace portare in queste occasioni, presentandomi come persona solare, propositiva, portando poi tutto ciò nella vita reale, fra il set e il quotidiano. Un nuovo passo, peraltro, nel momento in cui festeggio i 29 anni di carriera nel mondo della musica, dello spettacolo”.

Il dating show, dunque, vede la partecipazione di pretendenti che devono conquistare una mamma accompagnata dai figli. Sono sei i partecipanti nelle puntate con la presenza di Francesco Capodaglio.

Il dj abruzzese, intanto, annuncia la partenza del tour estivo di Puro, come dal nome del format da lui stesso ideato. Dalla consolle, selezione in solo vinile della migliore house music, dagli anni ‘90 ad oggi. Tutto, appunto, su vinile: per le tracce esistenti solo in digitale, il dj realizza una copia fisica di acetato, così da garantire una selezione di soli dischi che girano. Il download è realizzato attraverso i canali ufficiali.

Dopo la prima data del 19 giugno a Termoli, il tour prosegue in tutta Italia, nelle migliori discoteche e club dell’estate 2022.