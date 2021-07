Dee Dee Bridgewater in concerto a Campovalano di Campli: ecco quando

Appuntamento il 14 luglio ore 18 per una leggenda del Jazz all’esterno Chiesa di San Pietro in Campovalano di Campli (TE). Tutte le informazioni e i biglietti per l’unica data in Abruzzo

CAMPOLI – Immaginate una sera d’estate, al tramonto, in un verde altipiano, tra l’Abruzzo e le Marche, una chiesa antica di origine medievale immersa nel verde, la luce rossa del sole in quel magico momento di passaggio dal giorno alla notte, e l’inconfondibile voce di Dee Dee Bridgewater, una leggenda che ha raggiunto nella sua lunga carriera livelli altissimi regalandoci coraggiose rivisitazioni dei classici del jazz gettando ponti tra diversi generi musicali (jazz, blues, soul, musical, pop). Sarà una dei quelle sere da non dimenticare, lasciandosi alle spalle tutte le rigidità dei ritmi sincopati della quotidianità per sciogliersi difronte alle sonorità incredibili che questa signora della musica sa raggiungere con la sua voce precisa, potente, emozionante.

Meraviglie da vedere prima del concerto

Quest’anno Abruzzo dal Vivo consiglia di abbinare il concerto alla visita dei luoghi di interesse intorno alla location suggestiva dell’evento, in particolare in questo caso il gioco risulta facile per la ricchezza di luoghi di grande interesse storico, archeologico e culturale: Campli, paese a pochi minuti da Campovalano è un vero gioiello, figura tra i borghi più belli d’Italia e conserva una meraviglia ancora poco conosciuta, la Scala Santa (https://www.scalasantacampli.it/it/santuario-della-scala-santa.php), l’edificio sacro è costituito da 28 gradini in legno da salire rigorosamente in ginocchio, per la remissione dei peccati. Coloro che effettuano il rito, ricevono l’Indulgenza Plenaria con lo stesso valore dell’omonima Scala di Roma. Appena fuori dal centro storico, nei pressi dell’area concerto, gli amanti degli antichi popoli possono visitare la Necropoli di Campovalano, una necropoli picena utilizzata dal X° al II° sec. a.C. che si estende per circa un ettaro e mezzo ed ha restituito, fino ad ora, 624 tombe.

BIO

Viaggiatrice senza paura, esploratrice, pioniera e allo stesso tempo mantenitrice delle tradizioni, dopo aver vinto tre Grammy, è stata premiata una quarta volta per Eleanor Fagan (1915-1959): To Billie With Love From Dee Dee, Migliore Vocal Album Jazz. La carriera di Dee Dee Bridgewater ha sempre attraversato i generi musicali. Ha guadagnato la sua prima esperienza come professionista come membro della leggendaria Thad Jones/Mel Louis Big Band, e nel corso degli anni 70’, si è esibita con artisti come Max Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon e Dizzy Gillespie. Dopo un’incursione nel mondo del pop negli anni ’80, si è spostata a Parigi e ha ricominciato a dedicarsi al Jazz. Dee Dee Bridgewater ha iniziato ad autoprodursi nel 1993, lanciando l’album Keeping Tradition (Polydor/Verve), per poi fondare la DDB records nel 2006, quando ha firmato con la Universal Music Group come produttrice e producendo da allora tutti i propri dischi. Tutti gli album pubblicati sono stati acclamati da critica e pubblico e, ad esclusione solo di uno, TUTTI hanno ricevuto nomination ai Grammy (tra questi anche il tributo a Ella Fitzgerald, Dear Ella, nominato a tre Grammy Awards). Dee Dee Bridgewater ha portato avanti anche una carriera parallela nel Musical, vincendo un Tony Award nel ruolo di “Glinda”, dal Musical The Wiz, nel 1975. Le sue esperienze teatrali includono Sophisticated Ladies, Black Ballad, Carmen, Cabaret, oltre ad avere recentemente completato l’esperienza come protagonista, interpretando Billie Holiday, nella produzione Off-Broadway e West End Productions Lady Day, per cui ha ricevuto una British Laurence Olivier nomination come miglior attrice di Musical. Come ambasciatrice benefica della FAO, Dee Dee Bridgewater continua ad appellarsi alla solidarietà internazionale per finanziare progetti che contrastino la fame nel mondo. E’ attualmente coinvolta in un tour mondiale presentando Memphis, il suo nuovo album, mentre nel 2017 ha ricevuto il NEA Jazz Masters Fellows Award, consegnatole al Kennedy Centre di Washington, D.C. Dee Dee Bridgewater è una Campionessa premiata dalla fondazione ASCAP, è stata nominata un’Artista Doris Duke nel 2018 e introdotta nella Memphis Music Hall of Fame nel 2019.

LINE UP

Dee Dee Bridgewater: voice

Claudio Filippini: piano

Mirco Rubegni: trumpet

Michele Polga: sax

Rosa Brunello: electric bass; double bass

Evita Polidoro: drums

Biglietti

I posti sono numerati sul prato (seduta a terra) divisi in tre settori:

Biglietti I settore € 35 + € 3 d.p.

Biglietti II settore € 30 + € 3 d.p.

Biglietti III settore € 25 + € 3 d.p.

0/3 anni omaggio (non è prevista la seduta ed è vietato l’ingresso dei passeggini nell’area concerto)

ridotto 4/8 anni € 10,00 + € 1 d.p.

DISABILI IN CARROZZINA: acquistare posti riservati (vedi pianta). L’accompagnatore può ritirare il pass gratuito all’accesso del concerto. Per infomazioni su come ottenere pass accompagnatore è necessario scrivere a info@abruzzodalvivo.com

I biglietti si acquistano SOLO ON LINE e sul circuito Ciaotickets. NON sarà possibile acquistare i biglietti sul posto.

INFO COVID-19

Per l’ingresso al concerto è OBBLIGATORIO indossare la mascherina. Non si può accedere con temperatura superiore ai 37,5°.

PROGRAMMA

ore 16.30 apertura area concerto

ore 18.00 inizio concerto

COSA PORTARE

Abbigliamento comodo, scarpa chiusa sportiva, una stuoia o telo per sedersi sul prato (non sono previste sedie), K-way, maglioncino, copricapo, spray antizanzare.

Ricordiamo di portare un sacchetto per i propri rifiuti e di rispettare l’ambiente.

ATTENZIONE! I posti sono LIMITATI (posti limitati). L’area concerto è raggiungibile ESCLUSIVAMENTE A PIEDI E IN AUTONOMIA. NON sarà possibile parcheggiare e accedere in auto nel tratto di strada dell’area concerto. VIETATO INTRODURRE nell’area concerto: vetro, lattine, armi, fuochi artificiali e oggetti contundenti. Si eseguirà perquisizione all’accesso.

COME ARRIVARE AL CONCERTO (geolocalizzazione):

Area Concerto: https://goo.gl/maps/Re1eNHpcPf3HerLx8

Parcheggi: https://goo.gl/maps/edyGmiy9Yy8XejVS7

COSA PUOI FARE PRIMA DEL CONCERTO

Campli è un vero gioiello, figura tra i borghi più belli d’Italia borghipiubelliditalia.it/borgo/campli/ e devi assolutamente visitare le meraviglie del centro storico!

Info: https://www.scalasantacampli.it/it/santuario-della-scala-santa.php

Appena fuori il centro storico, nei pressi dell’area concerto, ti segnaliamo la Necropoli di Campovalano https://goo.gl/maps/4jMLkazHB4yLr2mDA

Info: https://www.beniculturalionline.it/location-635_Necropoli-di-Campovalano-.php

Campli offre anche una interessante scelta di prodotti tipici locali che puoi consultare al seguente link https://gastroranking.it/ristoranti/abruzzo/teramo/campli/

TIENITI AGGIORNATO

Facebook Festival Abruzzo dal Vivo: https://www.facebook.com/festivalabruzzodalvivo

Instagram:https://www.instagram.com/festivalabruzzodalvivo/

Email: info@abruzzodalvivo.com

HAI UN CANE?

Attenzione: gli animali sono molto sensibili ai rumori. Consigliamo di acquistare il posto nelle ultime file e possibilmente esterno.