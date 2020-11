Decreto ristori, Prandini su taglio del costo del lavoro

“Serve un deciso taglio del costo del lavoro con l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in agricoltura protratto alla fine dell’anno, per continuare a garantire l’approvvigionamento da parte delle imprese agricole duramente colpite dalle chiusure della ristorazione che hanno tagliato gli acquisti di cibi e bevande. É quanto chiede il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel Dl ristori 2 per contenere gli effetti diretti ed indiretti delle misure di contenimento varate dall’ultimo DPCM.

Gli effetti della chiusura delle attività di ristorazione – conclude Prandini – si fanno sentire a cascata sull’intera filiera agroalimentare con disdette di ordini per le forniture di molti prodotti agroalimentari, dal vino all’olio, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco”.