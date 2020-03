De Berardinis su 200 anni nascita Padre della Patria e 159° Unità d’Italia

GIULIANOVA – Di seguito la missiva di Walter De Berardinis al sindaco di Giulianova dove viene richiesto di illuminare il monumento di Vittorio Emanuele II in occasione dei 200 anni dalla nascita del Padre della Patria e del 159mo Anniversario dell’Unità d’Italia in Piazza della Libertà il prossimo 17 marzo:

“In qualità di delegato provinciale dell’istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon di Teramo, CHIEDO alla SV., La possibilità di poter illuminare, se ci sono le condizioni economiche e logistiche dell’ente che lei dirige, il monumento di Vittorio Emanuele II sito in Piazza della Libertà (con i colori della bandiera Nazionale: verde, bianco e rosso), uno dei simboli di Giulianova. Proprio oggi, 14 marzo, ricorre il Bicentenario della nascita del Padre della Patria (Torino, 14 marzo 1820 / Roma, 9 gennaio 1878). Anche martedì 17 marzo ricorre un altro anniversario importante: il 159° della proclamazione del Regno d’Italia, chiamato anche anniversario dell’Unità d’Italia, quindi festa nazionale (1861/2020). Sarebbe l’occasione di ricordare, attraverso l’illuminazione del basamento, il Bicentenario della nascita del Padre della Patria, il 159° anniversario dell’Unità d’Italia e l’amore verso la Nostra nazione oggi duramente provata dall’emergenza sanitaria del Coronavirus. La ringraziamo per l’attenzione che riserverà alla nostra richiesta”.