Dario Felli per “Teatro in Quota” a Piani di Pezza di Rocca di Mezzo

ROCCA DI MEZZO – Proseguono gli eventi della sesta edizione di “TiQ – Teatro in Quota” per la direzione artistica di Alessandro Businaro e la direzione esecutiva di Dario Del Fante, realizzata da Re:main APS con il sostegno di Pro Loco Rocca di Mezzo, del Comune di Rocca di Mezzo e del Parco Regionale Sirente Velino, e con il patrocinio del Teatro Stabile d’Abruzzo, della Consulta dei Giovani dell’Altopiano e di Impressione StudioCreativo.

Lunedì 8 agosto il concerto “YYY. You-Your-Years” di Dario Felli che da programma era previsto nel Parco Regionale Sirente Velino alle 21.30 viene spostato a causa delle incerte previsioni meteo in località Piani di Pezza di Rocca di Mezzo (Aq) allo stesso orario. Nelle immediate adiacenze del Rifugio del Lupo ci sarà in concerto l’artista e sound designer sardo classe 1992: Dario Felli immergerà il pubblico in una raccolta di paesaggi ed eventi sonori collezionati nell’arco degli ultimi anni e ricomposti con l’obiettivo di ricercare il delirio, la sospensione del giudizio, l’introspezione in forma meditativa e l’accettazione del tradimento delle proprie aspettative. Il percorso elettronico include brani eseguiti dal vivo e acusmatici: «Nella sua forma di suono puro – dichiara Felli – “YYY” è la scenografia di un sogno, un contenitore di sensazioni primordiali e viscerali come quelle che abbiamo provato da bambini». Ingresso con offerta libera.

Dario Felli nel 2012 si trasferisce in Olanda per studiare Sound Engineering al SAE Institute Amsterdam. Nel 2014 si iscrive al corso di Musica Elettronica del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Nel 2016 apre con altri compositori, musicisti e ingegneri del suono, Pyramid Produzioni. Grazie alla collaborazione con l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, nel 2017, incontra il regista Robert Wilson dal quale verrà successivamente coinvolto in alcuni dei suoi progetti. Dall’incontro con Wilson in poi si è dedicato quasi esclusivamente all’attività di sound designer in ambito teatrale collaborando con giovani registi italiani come Leonardo Lidi e Alessandro Businaro. Ha allestito spettacoli in teatri come il Teatro Olimpico di Vicenza, il Teatro Grande di Pompei, il Piccolo di Milano, il Teatro Mercadante e il Bellini di Napoli, il Teatro Argentina e India a Roma, la Biennale di Venezia, il teatro antico di Epidauro in Grecia, il LAC di Lugano.