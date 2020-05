D’Annuntiis e Di Giosa domani in visita all’Ospedale di Giulianova

GIULIANOVA – Domani, giovedì 7 maggio alle ore 11.30, all’Ospedale di Giulianova, si terrà la visita istituzionale del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis e del Direttore Generale f.f. della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia, alla presenza del Sindaco Jwan Costantini.

“Sarà una occasione per constatare il lavoro svolto dal nostro ospedale in questi mesi di emergenza sanitaria- dichiara il Sindaco Costantini – a partire dalla realizzazione di un percorso di triage all’avanguardia, e per ringraziare tutti i medici ed il personale sanitario. Saranno presenti all’incontro anche i medici del gruppo di lavoro Covid che hanno affiancato, in questi mesi, il Direttore Di Giosia nel suo operato, tra cui il medico giuliese Paolo Calafiore. Al fine di una proficua collaborazione tra tutte le forze cittadine, invito a partecipare alla visita istituzionale anche il presidente della Commissione Sanità Franco Arboretti”.