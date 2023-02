Daniele Tinti in scena all’Auditorium del Parco con “Crossover”

L’AQUILA – Con “Crossover” di e con Daniele Tinti prosegue con successo la stagione teatrale del Teatro Stabile d’Abruzzo dedicata alla “Stand Up Comedy”, giovedì 9 febbraio, alle 20.00, Auditorium del Parco. La nuova offerta del TSA si è inserita perfettamente nel panorama culturale cittadino, ed ha prodotto, fin dal primo appuntamento, un evento senza precedenti per questo genere di “one man show” dedicato a chi ha qualcosa da dire, senza maschera teatrale e senza personaggio.

Daniele Tinti nasce a Roma nel 1990 ma si trasferisce subito a L’Aquila, dove resta fino a 19 anni, per poi tornare nella capitale. Partecipa a diversi programmi comici come “Natural Born Comedians” e “Stand Up Comedy” su Comedy Central e “Battute?” su Rai2. Il suo podcast “Tintoria” su Youtube e Twitch è tra i più seguiti dagli appassionati di Stand Up: insieme a Stefano Rapone, intervista i nomi più interessanti della scena comica e musicale italiana.

Nel 2020 partecipa al tour estivo “Let’s Comedy SummerTrip” esibendosi con Luca Ravenna e Stefano Rapone in varie città d’Italia. Nel 2021 il suo special viene distribuito da Amazon Prime Video all’interno della serie “Italian Stand Up”.

I biglietti, costo € 10,00, sono in vendita nel circuito www.ciaotickets.com, raggiungibile anche dal sito www.teatrostabile.abruzzo.it