“Dall’Europa all’Abruzzo: il futuro dell’agricoltura”, incontro a Pescara

Lunedì 28 marzo alle 10.00 nel museo delle Genti d’Abruzzo (sala Favetta) seconda tappa del tour per i giovani agricoltori

PESCARA – Arriva in Abruzzo – seconda tappa in Italia – il NewPac Inform Tour di Coldiretti Giovani Impresa intitolato “Dall’Europa all’Abruzzo il futuro dell’agricoltura”. Si tratta del secondo seminario di un ciclo di 20 incontri territoriali che, rivolto ad agricoltori e tecnici, toccherà tutte le regioni d’Italia per parlare della nuova riforma della politica agricola comunitaria e diffondere gli obiettivi dell’Unione Europea per il periodo 2023-2027.

L’appuntamento in Abruzzo è lunedì 28 marzo alle 10.00 nel museo delle Genti d’Abruzzo (sala Favetta).

Tre le tematiche che verranno approfondite: il contributo dell’agricoltura agli obiettivi ambientali e climatici dell’Ue; il sostegno alle aziende agricole e in particolare alle giovani imprese; la flessibilità dei paesi europei nell’adattamento delle misure alle condizioni locali. “Questi obiettivi hanno guidato la stesura del Piano Strategico Nazionale italiano che il 31 dicembre è stato consegnato a Bruxelles – spiega Giuseppe Scorrano, delegato Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo – Molte decisioni della strategia nazionale, attualmente in discussione, dovranno essere tarate alla luce degli impatti del conflitto Ucraina-Russia nei nostri sistemi agro-alimentari e degli ultimi spunti emersi dal dibattito europeo per affrontare la crisi energetica e la difficile situazione produttiva”.

All’incontro del 28 marzo interverranno: Stefano Ciliberti ricercatore dell’Università di Perugia con la relazione su “Dove sta andando la Pac”; Fabio Stagnari, professore associato dell’università di Teramo con una relazione su “Dal biologico semi di futuro”; la giovanissima imprenditrice pescarese Carla Di Michele che racconterà la sua esperienza di impresa; Luca Di Giandomenico, esperto di sviluppo rurale di Coldiretti Abruzzo che illustrerà “Il Psr e le nuove misure in Abruzzo”, oltre al Direttore regionale di Coldiretti Abruzzo Danilo Merz che aprirà l’incontro, al delegato di Coldiretti giovani Impresa Abruzzo Giuseppe Scorrano e al Segretario Nazionale Coldiretti Giovani Impresa Stefano Leporati che interverrà con una relazione su “Gli interventi della Pac e del Pnrr per i giovani agricoltori”.

“E’ un incontro di approfondimento rivolto ai giovani imprenditori e non solo – continua Scorrano – siamo in un momento importante per l’agricoltura, si stanno ridefinendo scenari che potrebbero cambiare l’assetto dell’economia globale, non solo europea o italiana. I giovani abruzzesi devono arrivare preparati e, su questo tema, con l’incontro di oggi avvieremo una serie di riunioni di approfondimento e formazione per le aziende che vogliono sfidare il futuro”.