D’Alberto all’inaugurazione del restauro della lapide in memoria dei caduti di tutte le guerre

TERAMO – Questo pomeriggio, a Miano, è stato inaugurato alla presenza del sindaco Gianguido D’Alberto, dell’assessore Maurizio Verna e dell’associazione “Gli amici di Miano”, il restauro della lapide che commemora i caduti di tutte le guerre. Un restauro realizzato attraverso la sinergia tra la cittadinanza e l’amministrazione, frutto del primo patto di collaborazione siglato tra il Comune e le associazioni dei cittadini. Nel corso della ristretta ma sentita cerimonia è stato ricordato il grande sacrificio per la Patria, in termini di vite umane, della frazione teramana.

“E’ un momento che la frazione attendeva da tanto tempo e che va celebrato con grande rilievo – ha sottolineato il Sindaco Gianguido D’Alberto – con questo intervento, è stato ridato il giusto valore a un simbolo identitario e storico della frazione, che ricorda il sacrificio di questo territorio durante tutte le guerre. Un momento che in parte ci risarcisce del dispiacere di non poter vivere, per il secondo anno di fila, il presepe vivente per via della pandemia, e che assume un valore straordinario anche perché coincide con l’anno in cui la città di Teramo, come altre in Italia, ha concesso la cittadinanza onoraria al milite ignoto”.

Tanti caduti mianesi, peraltro, sono risultati purtroppo dispersi. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Maurizio Verna che insieme al sindaco ha rappresentato alla comunità mianese l’impegno dell’amministrazione ad affrontare le ulteriori diverse problematiche della frazione condivise in queste anni.