“Dai cori ai cuori”, concerto con raccolta fondi a Sulmona

SULMONA – “Dai cori ai cuori” è il nome scelto dal Coro della Cappella Pamphiliana di Sulmona che farà gli onori di casa per il concerto che si terrà domenica 26 marzo alle 16:30, nella Basilica Cattedrale di San Panfilo a Sulmona. Una rassegna di canto corale in nome della solidarietà nella giornata di raccolta fondi, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, per fornire un aiuto concreto alle popolazioni colpite dal terribile sisma in Turchia e Siria.

La Cappella Pamphiliana, diretta da Alessandro Sabatini, è sempre in prima fila e promotrice di attività solidali, attraverso la bellezza della polifonia, in questo evento in collaborazione con la Corale “Padre Mario” di Castelvecchio Subequo, diretta da Pino Ferroni ed il Coro “San Francesco” di Popoli, diretto da Francesco Domenicucci. I fondi raccolti durante il concerto saranno consegnati alla Caritas Diocesana, che provvederà a sua volta a devolverli a favore delle popolazioni terremotate.