“Crescendo. La musica come non l’avete mai vista”: programma 2023

Al via la 5° edizione della stagione musicale dal 5 febbraio al Teatro Fenaroli di Lanciano con “Visioni Sonore”, un concerto immersivo con l’Orchestra da camera Tosti

LANCIANO – Torna l’atteso appuntamento dell’Associazione Musart: “Crescendo, la musica come non l’avete mai vista”, a Lanciano, nel Teatro Fenaroli, patrocinato dal Comune di Lanciano. Il format sempre originale della stagione musicale, che crea connubio tra la musica classica dal vivo e le altre arti, non si smentisce, anzi porta in scena novità e sperimentazione.

Su il sipario dal 5 febbraio (e non dal 22 gennaio causa maltempo) alle ore 17,30: il Teatro Fenaroli di Lanciano ospiterà “Visioni Sonore”, un concerto immersivo con l’Orchestra da camera Tosti diretta da Paolo Angelucci e con Sarah Rulli solista al flauto. Oltre alla trascinante musica di autori geniali quali Antonio Vivaldi, Max Richter, Edward Elgar, Roberto Di Marino e Martìn Palmeri, andranno in scena le videoproiezioni immersive ideate da Enzo Francesco Testa, che già nella prima edizione di Crescendo, nel 2019, aveva incantato il pubblico con le sue creazioni digitali. Uno spettacolo da ascoltare con gli occhi, per lasciarsi trasportare altrove.

E la nota in più? E’ quella della solidarietà e dell’attenzione ai giovani. Perché Musart, da sempre attenta a veicolare un messaggio sociale attraverso la musica, quest’anno apre le porte, gratuitamente, a tutto il pubblico under 18. Ed in più, ospita in ciascun concerto i soci e partecipanti delle associazioni Donn’è, l’Acchiappasogni e Il Volo del Colibrì. L’iniziativa è valida per l’intera durata del programma.

Per sostenere l’impegno di questa grande operazione Musart ha trovato partner importanti e sensibili: Ecolan Spa, Comune di Lanciano, Rotary Club di Lanciano, Club Lions di Lanciano, Sangritana Spa, Briko iKasa e Massimini.

Tornando al programma, il 25 febbraio andrà in scena “Dada” : un concerto spettacolo creato e realizzato dal pianista pugliese Roberto De Nittis, con la sua Toy Jazz orchestra, ossia un’orchestra costituita da micro strumenti, strumenti giocattolo e giocattoli veri e propri. Ospite del concerto la splendida voce jazz di Ada Montellanico, per un programma originale, ricco di spunti musicali provenienti dalla classica, dal jazz, dalla musica elettronica – tutti generi che De Nittis fonde insieme come un alchimista.

Terzo ed ultimo appuntamento, un concerto per sognatori e amanti del cinema: il 26 marzo sarà la volta di “Icone di Hollywood”, in cui il Pianofone Trio di Nicole Brancale (pianoforte), Valter Nicodemi (sax) e Paolo Debenedetto (sax) ripercorrerà, in giochi di note e variazioni sui temi musicali, le più famose musiche da film composte per il cinema da Ennio Morricone, Nino Rota, Giorgio Moroder e John Williams. Insieme a loro, l’illusionista Oscar Strizzi risveglierà ricordi ed emozioni legate alle immagini più iconiche del cinema con la sua sapiente arte delle ombre e della sand art.

Dunque una stagione assolutamente imperdibile sotto tutti i punti di vista.

Per maggiori informazioni sulla stagione concertistica e sui biglietti sono attive le pagine Facebook e Instagram “Associazione Culturale Musart”.