Credito, formazioni e autostrade: ecco le proposte di Casartigiani Abruzzo

REGIONE – Casartigiani Abruzzo fa un’esamina dell’economia abruzzese post Covid, sulla base dei recentissimi dati di Unioncamere, da cui emerge che, nonostante il netto rallentamento generale, il rapporto tra aperture e chiusure delle attività nel secondo trimestre di quest’anno, è sorprendentemente incoraggiante.

La demografia imprenditoriale del periodo in esame, infatti, registra un saldo positivo di 530 imprese tra iscrizioni (1335) e cancellazioni (825) con un tasso di crescita pari a 0,36%.

Casartigiani Abruzzo – dichiarano i Coordinatori Regionali Dario Buccella e Flaviano Montebello – segue con molta attenzione la delicatissima situazione economica delle aziende e tesse un dialogo costante con la Giunta Regionale ed il Comitato Tecnico Scientifico del Consiglio Regionale, ai quali ha avanzato, di recente, proposte su tre questioni importanti:

CREDITO

L’emergenza sanitaria ha reso ancor più problematico l’accesso al credito per le PMI abruzzesi. Tuttavia la Legge n. 40 approvata dal Parlamento il 5 giugno scorso, delinea nuove opportunità per le Imprese attraverso la garanzia dei Confidi: sarà possibile infatti con garanzia 100% (e riassicurazione del Fondo MCC) ottenere rapidamente finanziamenti chirografari, diluire i debiti accumulati dalle aziende con ammortamenti di lunga e lunghissima durata e rendere le rate di rimborso più sostenibili. A breve le Banche metteranno in campo plafond destinati alle Imprese a valere sulla normativa citata ed il sistema dei Confidi abruzzesi dovrà essere pronto ad offrire la propria garanzia e far ripartire il sistema del credito in Abruzzo.

É fondamentale pertanto, secondo Casartigiani, che la Regione sia tempestiva nell’adozione di misure di rafforzamento dei sistemi locali di garanzia che, se subito adottate, potranno rilanciare l’economia locale. In tale ottica la Regione dovrebbe considerare, anche con il ricorso alla gestione della FI.RA, l’impiego delle risorse POR FESR., disponibili per circa 40 milioni di euro, dei quali ben 10 recuperabili sullo scorrimento delle graduatorie dell’efficientamento energetico, ed ulteriori 10 dalla recente revoca del Bando “Abruzzo Crea”.

Perché si proceda con la massima celerità ed efficacia, così come previsto dal protocollo d’intesa tra Ministero e Regione in tema di “rafforzamento di strumenti finanziari regionali finalizzati a sostenere la liquidità delle imprese e/o già attivati”, si potrebbe rifinanziare la L.R. 10/2017, gestita da FIRA SpA con i Confidi abruzzesi, per garantire facilità di accesso al credito a tutte le imprese ed ai professionisti (ivi comprese le start-up costituite dal 2019 in poi e tutti gli altri soggetti esclusi dal D.L. “Liquidità”) e con erogazioni a “pricing politico”.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Casartigiani Abruzzo, al fine favorire la formazione professionale in funzione dello sbocco professionale, propone alla Regione di: istituire voucher formativi di € 1.000 cad., rivolti a disoccupati e/o a lavoratori rimasti disoccupati a seguito dell’emergenza Covid-19 e che intendono acquisire una qualifica professionale erogata dagli Organismi di Formazione della Regione Abruzzo. Incentivare la partecipazione ai Corsi OSS destinati a creare figure professionali preziose, e in ambito sanitario durante la pandemia, e nella vita di tutti i giorni per le persone anziane ed i soggetti disabili.

AUTOSTRADE

Casartigiani guarda positivamente la riduzione del 50% dei pedaggi sull’A14 per i disagi dovuti al traffico e la riapertura graduale di alcuni viadotti; tuttavia, sussistono ancora vistose criticità. Né è un esempio la tratta autostradale Vasto-Teramo, lungo la quale i lavori in corso stanno provocando code fino a 12 chilometri e tempi di percorrenza fino a tre ore. Circostanze come questa, oltre a provocare danni e disagi ai cittadini ed autotrasportatori, hanno ripercussioni pesantissime sulla già compromessa ripresa del turismo abruzzese.

Casartigiani Abruzzo concorda infine con la Regione Abruzzo nella richiesta di risarcimento danni paventata dal Presidente Marsilio per il traffico caos ed i lavori sulla A14, ma chiede altresì che finisca lo scaricabarile tra Autostrade per l’Italia e Ministero delle Infrastrutture e si cominci, all’unisono, ad avere un atteggiamento fattivo per la definizione del problema.