Covid, Teramo: i dati della campagna screening del 18 dicembre 2020

TERAMO – “Un’altra giornata in cui si registra l’eccezionale risposta dei teramani”, è questo il primo commento del Sindaco Gianguido D’Alberto dopo l’acquisizione dei dati odierni relativi alla campagna di screening per SARS COV del Comune di Teramo. Oggi sono stati effettuati 4.506 tamponi da cui sono stati rilevati 2 positivi mentre rimane ancora 1 esito in dubbio.

La somma con i dati di ieri, porta il totale dei tamponi effettuati a 8.446 (ieri 3.940) e quello dei positivi a 7 (ieri 5).

“Una bellissima risposta della nostra comunità – prosegue il Sindaco – che evidenzia nuovamente il senso di responsabilità collettiva, applicato in questa occasione con esemplare partecipazione. Siamo a metà del percorso: restano 2 giorni per poter ancora effettuare tamponi e dare il nostro individuale contributo alla salute collettiva. Mi piace sottolineare ancora lo straordinario impegno dei medici e del personale sanitario, ammirevoli ed edificanti; con loro quello della Protezione Civile e dei volontari, splendidi interpreti dei sentimenti di altruismo e dedizione. Il ringraziamento a loro di noi che amministriamo la città, esprime ciò che provano tutti i teramani. Infine torno a rilevare la bellissima partecipazione dei ragazzi e dei bambini, davvero emozionante, che ripaga tutti noi di una adesione tanto importante e ci conferma quanto sia giusto e prezioso ciò che stiamo facendo”.