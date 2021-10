“Così … vi pare” di Pirandello in scena all’Aurum di Pescara: ecco quando

Martedì 19 e mercoledì 20 ottobre alle 17.30 si apre la Stagione di Teatro d’Autore 21/22. Allestimento appositamente realizzato da Riccardo Caporossi per gli spazi dell’Aurum

PESCARA – Torna a Pescara per il Progetto OIKOS il teatro di Remondi e Caporossi, che apre la Stagione di Teatro d’Autore 21/22. Rem&Cap Proposte, una delle più rappresentative compagnie del teatro di ricerca italiano e non solo, presenterà una produzione appositamente riallestita per lo spazio dell’Aurum dalla novella “La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero” e da “Così è se vi pare” di Luigi Pirandello.

Un prologo, Riccardo Caporossi, introduce il pubblico nella dimensione di visione e di ascolto dei due personaggi che raccontano, dal loro punto di vista, la stessa storia che li coinvolge e che sono costretti a ripetere per la “invadente” presenza del pubblico che viene posto nella condizione di essere esso stesso personaggio, in riferimento sia alla novella sia all’opera drammaturgica di Pirandello, da cui lo spettacolo prende spunto.

La signora Frola, Nadia Brustolon, e il signor Ponza, Vincenzo Preziosa, la suocera e il genero, hanno dietro di sé un’esperienza dolorosissima, dalla guerra al terremoto, alla pazzia, sono costretti a recitare per gli altri un secondo dramma, sostenendo i ruoli a cui sono stati inchiodati, pur di continuare a vivere, mettendo in scena il reciproco scontro/incontro. Una verità che ciascun personaggio tende a far valere nei confronti dell’altro, portandoli ad esprimere, l’una per l’altro, compassione e pietà.

La Compagnia Rem&Cap Proposte è stata fondata dal 1973 da Riccardo Caporossi e Claudio Remondi. Insieme hanno intrapreso una fiorente attività nel campo teatrale come autori e registi di spettacoli, ma anche attori, svolgendo una continua e coerente attività che li ha portati a rappresentare i loro spettacoli in Italia e all’estero. Hanno saputo fondere le loro diverse provenienze affermando, nel corso degli anni, un proprio e originale linguaggio. L’infinita fantasia ideativa, il rigore formale e la profondità umana dei loro lavori ha prodotto un lungo catalogo di spettacoli nei quali si notano segni ricorrenti, oggetti simbolici, con un pensiero che è in continuo movimento e cerca nei risvolti più inquietanti della realtà quotidiana una qualche possibilità di riflessione.

I loro spettacoli hanno vinto varie volte i Premi UBU per il teatro, oltre che vari Premi della Critica Teatrale Italiana, e sono stati presentati non solo in importanti teatri, come per la retrospettiva a loro dedicata nel 2017 al Teatro India di Roma, ma anche in spazi culturali ed espositivi, come nel Museo romano Hendrik Christian Andersen o alla Rocca Borromea di Arona, solo un mese fa.

Più volte nel corso degli anni sono stati a Pescara ospiti del Florian Metateatro con spettacoli, laboratori, progetti speciali sia all’Espace che all’ex-Alici e, più recentemente, al Comunale di Città S.Angelo con una intensa residenza per OIKOS.

INFO BIGLIETTI

Biglietto intero € 10 / ridotto € 8 con prenotazione ai numeri 085/4224087 – 393/9350933 Necessari Green Pass e mascherina, secondo le normative ministeriali anticovid.

FB @florian.teatro Instagram @florian_teatro YouTube Florian Teatro

INFO www.florianteatro.com

tel. 085/4224087 mobile 393/9350933 Mail organizzazione@florianteatro.it