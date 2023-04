Corso educare, formare le nuove generazioni al via a Sante Marie

SANTE MARIE – Al via il corso per insegnare ai ragazzi ad andare in montagna con consapevolezza. Gli alunni della scuola primaria “Lombardo Radice” di Sante Marie e gli studenti dell’Istituto tecnico economico per il turismo “Andrea Argoli” di Tagliacozzo saranno protagonisti di alcune speciali lezioni che si terranno all’interno della riserva naturale grotte di Luppa.

La cooperativa di comunità “Sette borghi”, grazie al sostegno economico della fondazione Micron, e alla collaborazione del Comune di Sante Marie e dell’Istituto tecnico economico per il turismo, ha promosso questa iniziativa che coinvolgerà le classi quarta e quinta della primaria di Sante Marie e tutte le classi dell’Argoli.

L’iniziativa, presentata ieri nella sala don Beniamino di Sante Marie da Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie, Claudio Mari, Micron semiconductor Italia srl facility & site manager Europa, Clementina Cervale, dirigente scolastica dell’Argoli, e Luciana Orlandini, presidente della cooperativa di comunità, sarà articolata in più appuntamenti.

Si partirà con la prima lezione “L’officina delle erbe” un laboratorio esperienziale che darà la possibilità ai partecipanti di entrare in contatto con la flora dell’area protetta tra miti e leggende con i bambini della primaria di Sante Marie. Si andrà avanti poi con altri due appuntamenti “Come nasce un sentiero” per far conoscere ai ragazzi come muoversi tra i percorsi di montagna utilizzando delle mappe e “Orienteering botanico” un gioco in squadre che consentirà ai ragazzi di spostarsi da una parte all’altra della riserva individuando specie vegetali e rispondendo ai quiz; si chiuderà poi con i ragazzi dell’Istituto per il turismo. Tutte le guide Gae/Lagap saranno della cooperativa Kimera con il presidente Vincenzo Di Renzo.

Alla presentazione del corso ha preso parte anche Mirko Cipollone, di “Appennini for all” che ha raccontato ai giovani la sua esperienza nell’accompagnare le persone disabili alla scoperta della montagna abruzzese.