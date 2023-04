Corso di Lingua dei Segni Italiana a Pescara: come partecipare

PESCARA – Il Movimento Cinque Stelle Pescara ha lavorato da sempre per eliminare le barriere della comunicazione e ora è lieto di annunciare il lancio di un corso di Lingua dei Segni Italiana creato per chiunque voglia imparare ad interagire con le persone sorde e segnanti, senza la necessità di conoscenze pregresse.

“In Italia più di 30.000 persone sorde si servono della LIS come lingua madre e, da persone udenti, può diventare difficile mettersi nei panni di chi ha esigenze comunicative diverse” – commentano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Pescara Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo – “per questo abbiamo voluto organizzare una serie di lezioni pratiche e coinvolgenti che ci aiuteranno a padroneggiare la lingua in poco tempo grazie alla guida di professionisti esperti e madrelingua”.

Il corso avrà inizio martedì 18 aprile e avrà una durata di 30 ore, suddivise in incontri da un’ora e mezza che si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle ore 19.30 alle ore 21 nella sede del Movimento 5 Stelle Pescara in via Bologna 7. Verranno illustrate le basi grammaticali, le modalità espressive e strutturali della Lingua dei Segni Italiana e saranno disponibili un massimo di 20 posti.

Il costo del corso sarà di 90 euro (3 euro/ora) e, a conclusione, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per iscriversi e per qualsiasi domanda o ulteriore informazione si può chiamare o scrivere al numero 3475019951 o inviare una mail all’indirizzo: movimento5stellepescara@gmail.com.

“Invitiamo i cittadini ad approfittare di questa opportunità perché imparare la lingua dei segni non è solo una questione di apprendimento, ma anche un’opportunità di inclusione e comprensione per tutti i membri della nostra comunità, nessuno escluso” concludono i consiglieri pentastellati.