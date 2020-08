Corso di ceramica a Castiglione a Casauria: ecco quando

In programma il 22 e 23 agosto in contrada Fornaca, 28. Durante il corso verrà mostrato il corretto uso degli utensili, del materiale e delle tecniche per modellare l’argilla

CASTIGLIONE. A CASAURIA – Il 22 e 23 agosto in contrada Fornaca, 28 a Castiglione a Casauria corso di ceramica per principianti. Conoscenza e applicazione di tutte le tecniche di lavorazione della ceramica utili per creare svariati manufatti finiti, sia oggetti d’arredamento, ciotole decorate, oggetti di design, dando sfogo alla creatività. Nel costo del corso sono compresi il materiale di consumo (argilla, ingobbi) e la cottura dei pezzi.

Durante il corso verrà mostrato il corretto uso degli utensili, del materiale e delle tecniche per modellare l’argilla in modo tale che ognuno possa realizzare il modello scultoreo che desidera. La prima parte del corso è dedicata allo studio della ceramica tradizionale con la modellazione di vasi e contenitori mediante la tecnica del colombino e della lastra, mentre la fase successiva è dedicata alla realizzazione di sculture, lampade di arredamento o altri oggetti funzionali che possono essere scolpiti o decorati con smalti o terre sottocristalline.

COSTI DEL CORSO

Il corso base ha una durata di 8 ore e si svolge nell’arco di una giornata.

COSTO: € 120 (comprende la formazione, i materiali e le cotture dei pezzi). Il pranzo è anch’esso incluso nel pacchetto

Il corso completo ha una durata di 16 ore e si svolge nell’arco di due giornate.

COSTO: € 220 (comprende la formazione, i materiali e le cotture dei pezzi). Il pranzo è anch’esso incluso nel pacchetto.

Possibilità di pernottamento per coloro che vengono da fuori.