Corsi di qualifica professionale gratuiti a Ovindoli e Rocca di Mezzo

I Comuni di Ovindoli e Rocca di Mezzo con Lo Studio Formazione contro disoccupazione, basso reddito e spopolamento, in catalogo più di 150 corsi gratuiti, come aderire

AVEZZANO – Più di 150 corsi di formazione in catalogo, con il rilascio di una qualifica professionale, per tornare o per accedere per la prima volta, nel mondo del lavoro.

I Comuni di Rocca di Mezzo e di Ovindoli hanno offerto il patrocinio per promuovere il Programma Gol (Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), finanziato dal Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza), tramite il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Abruzzo.

Il programma si pone come obiettivo la riqualificazione di servizi per una politica attiva del lavoro ed è rivolto a tutte quelle categorie sociali a rischio emarginazione. L’adesione al Programma Gol offre un’importante opportunità ancor di più nelle aree più interne e montane, a forte rischio spopolamento.

Un’occasione colta dai sindaci Mauro Di Ciccio e Angelo Ciminelli, fortemente impegnati proprio per offrire quanti più servizi ai giovani ma anche ai meno giovani, che scelgono di investire per il futuro nel proprio territorio. In questo caso si parla di formazione professionale, con la possibilità del conseguimento di qualifiche che possono rivelarsi davvero fondamentali per un virtuoso ingresso nel mondo del lavoro.

Lo Studio Formazione di Avezzano, Ente di Formazione e Agenzia per il Lavoro, per i proprio corsi si avvale anche di una prestigiosa Scuola di Cucina, con sede a Magliano de’ Marsi, riconosciuta dalla Regione Abruzzo: La Corva Kitchen School, già scelta da numerosi corsisti che hanno aderito al programma.

Nello specifico, a Magliano sono attivi i corsi per il rilascio della qualifica da aiuto cuoco, pizzaiolo, pasticciere, operatore di panificio e operatore di pastificio, operatore di produzione della birra, cameriere della ristorazione, ai piani e maître.

Ma non solo. Sono diversi anche i corsi in fase di attivazione, per la promozione del turismo: da quello per accompagnatore cicloturistico, all’accompagnatore turistico, da quello da animatore, a quello da direttore tecnico di agenzia di viaggio.

Lo staff de Lo Studio Formazione, inoltre, lavora in sinergia con i tecnici dello Studio Srl, Società che si occupa di consulenza e servizi alle imprese, prevenzione e sicurezza negli ambienti del lavoro, igiene industriale e tutela ambientale e sistemi di gestione. Sono decine i corsi di formazione che interessano anche l’area industria- artigianato (idraulico, elettricista, falegname, operatore dell’edilizia, magazziniere, gommista, carrozziere, sarto).

In totale i percorsi sono oltre 150. Interessano anche il mondo del commercio (esempi: addetto alle vendite, fiorista, agente e rappresentante, vetrinista), dell’informatica (web designer, grafico pubblicitario, disegnatore Cad), dei servizi alla persona (istruttore fitness, assistente familiare, dermopigmentista) e dell’ufficio (addetto stipendi e paghe, segretario, operatore amministrativo e segretariale – quest’ultimo fa acquisire punteggio nelle graduatorie Ata) e della comunicazione e del marketing.

Informazioni: 0863 26769 – 333 4647059 – filo@lostudiosrl.eu