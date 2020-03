Coronavirus, lo Sporting Gran Sasso blocca le attività della Scuola Calcio

MONTORIO AL VOMANO – La società FCD Sporting Gran Sasso comunica che, seguendo le indicazioni ministeriali e anteponendo la prevenzione del Covid-19 a tutto il resto, le attività della Scuola Calcio sono sospese dalla giornata di oggi, 5 marzo, al 15 marzo, incluso. Per quanto concerne il Settore Giovanile (Giovanissimi ed Allievi) e la Serie C Femminile, la società rispetterà tutte le decisioni imposte dalla FIGC Abruzzo appena ne sarà data comunicazione e restiamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Ricordiamo che, per prevenire la diffusione del Covid-19, sono da seguire tutte le indicazioni ministeriali diffuse in questi giorni.