Corno Piccolo, soccorso un escursionista di Terni

TERAMO – L’elicottero del 118 di stanza a Preturo, L’Aquila, sta intervenendo sulla Via Normale di Corno Piccolo per soccorrere una persona infortunata alla caviglia. Si tratta di un escursionista di Terni, rimasto bloccato per una distorsione al ginocchio destro mentre stava scendendo dalla vetta.

Con il supporto del tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico l’infortunato è stato recuperato per mezzo del triangolo di evacuazione ed ora verrà elitrasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Immagine di repertorio