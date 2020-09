Cordoglio del presidente Di Bonaventura per la scomparsa di Mercante

TERAMO – Il Presidente Diego Di Bonaventura esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Riccardo Mercante che ha iniziato la sua esperienza politica e istituzionale come Consigliere Provinciale, eletto nel 2009 nelle fila di Italia dei Valori. Nella legislatura scorsa è stato Consigliere Regionale con il Movimento Cinque Stelle.

“Mercante ha perso la vita ieri pomeriggio in un tragico incidente stradale. Alla sua famiglia le condoglianze di tutta la Provincia, ente nel quale ha lasciato un vivido e affettuoso ricordo. Abbiamo iniziato insieme, tutti e due neo eletti nel Consiglio Provinciale presieduto dal compianto Walter Catarra – dichiara Diego Di Bonaventura – un tema che ci ha sempre unito è quello dell’ambiente. Acqua e rifiuti, da sempre fonte di preoccupazioni nella nostra provincia, due argomenti che avevamo a cuore e che ci hanno visto spesso marciare insieme. Oggi importa solo l’uomo e le sue qualità personali sono unanimente riconosciute, per lui la politica poteva essere solo un mezzo per migliorare la società, per fare qualcosa di utile. Il mio pensiero affettuoso alla sua bella famiglia. Ci mancherà”.