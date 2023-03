Convenzione 2023/25 tra Comune di Giulianova e Croce Rossa Italiana

Rinnovata la convenzione, trasferiti temporaneamente in un’ala del centro polifunzionale “ I Pioppi” gli uffici dell’associazione

GIULIANOVA – E’ stata firmata nelle scorse ore, la convenzione per il triennio 2023/2025 tra Comune di Giulianova e Croce Rossa Italiana. Il protocollo, sottoscritto dal dirigente comunale Andrea Sisino e dal Presidente del Comitato di Giulianova della Cri, Adriano Voogt, stabilisce i termini della collaborazione tra ente e associazione.

Attiva a Giulianova dal 1992, l’associazione si è di nuovo impegnata ad affiancare l’Amministrazione Comunale in tutte le attività di Protezione Civile ( eventi sismici e calamità, assistenza alla popolazione in caso di allarmi e imprevisti di ogni genere e natura) nonchè nella collaborazione in occasione di eventi ad alto numero di partecipanti.

Gli uffici dell’ associazione sono stati temporaneamente trasferiti in un’ala del Centro Polifunzionale “I Pioppi”.

“La Croce Rossa Italiana – sottolinea il Vice Sindaco Lidia Albani – conta a Giulianova una storia consolidata e registra un elevato numero di iscritti. L’associazione è una realtà indispensabile, identificativa del volontariato locale. Il contributo prestato durante la pandemia e nelle operazioni di gestione e accoglienza dei profughi ucraini resta un esempio indelebile di prontezza, efficienza e concreta solidarietà”.