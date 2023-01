Convegno della Ugl su “Abruzzo: Fabbrica e Territorio” a L’Aquila

L’AQUILA – Si svolgerà domani, lunedì 16 gennaio, alle ore 15.30, nell’Hotel Canadian de L’Aquila, in Strada Statale 17 – Località Casermette, il Convegno della Ugl su ‘Abruzzo: Fabbrica e Territorio’.

“Le trasformazioni del lavoro e la capacità delle Istituzioni e parti sociali di governare il cambiamento rappresentano la sfida più impegnativa del post emergenza pandemica a cui si è aggiunta un’ulteriore emergenza legata al conflitto ucraino – ha detto il Segretario regionale Ugl Gianna De Amicis -. Coraggio e visione sono imprescindibili per dare il giusto riconoscimento a una economia sana in grado di contrastare fenomeni di concorrenza sleale e di dumping contrattuale, temi che saranno al centro del dibattito previsto per domani, che vuole essere un momento di confronto tra corpi intermedi, politica e innovazione”.

All’incontro di domani parteciperanno in rappresentanza del Territorio gli assessori regionali Pietro Quaresimale e Daniele D’Amario, il consigliere regionale Vincenzo D’Incecco, il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi e il Presidente del Consiglio comunale di San Salvo Tiziana Magnacca. In rappresentanza della Fabbrica saranno presenti Guido Arista per Confindustria Abruzzo, Raffaele Trivilino Direttore dell’Innovazione Automotive, Antonio Viggiano della Sevel di Atessa e Venanzio Gizzi per Assofarm. In rappresentanza del Sindacato ci saranno Francesco Paolo Capone Segretario Generale Ugl, Antonio Spera Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Marco Fabrizio Segretario Nazionale Ugl Chimici e Gianna De Amicis Segretaria Ugl Abruzzo.