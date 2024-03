Convegno sul Cioccolato con il Ministro Valditara all’Istituto De Cecco

PESCARA – Si svolgerà domani, giovedì 7 marzo, alle ore 11.15, nell’Officina del Gusto dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, in via dei Sabini 53, il Convegno su ‘L’Arte del Cioccolato, dalla formazione alla produzione’, promosso nell’ambito dell’evento Dolcilandia – Il Salotto del Cioccolato in programma a Pescara, in piazza della Rinascita dal 7 al 10 marzo.

E alle ore 13 è prevista la visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che si fermerà al pranzo istituzionale previsto nella scuola con il Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis.

Il Convegno, promosso in collaborazione da Comune di Pescara, dall’ANIAC – Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti, dall’Associazione Cuochi Pescara, dalla FIB – Federazione Italiana Barman e dall’Associazione Pastry & Culture, vedrà gli interventi della dirigente Alessandra Di Pietro, del sindaco Carlo Masci, del Presidente dell’ANIAC Abruzzo Tommaso Rutolo, del Maestro Cioccolatiere Fausto Ercolani, della docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione Anna Maria Spina, del Maestro cioccolatiere Federico Anzellotti Presidente di Pastry & Culture Italian Style, di Rino Bussolo per la FIB Abruzzo e Molise e di Carlo Auriti Presidente dell’Associazione Cuochi Pescara, e vedrà la partecipazione di diverse Associazioni del settore Enogastronomico, Turistico e del comparto Agroalimentare.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato la dirigente Di Pietro – è consolidare la sinergia tra sistema della Formazione e mondo degli Enti Pubblici e Privati e delle Imprese che condividono obiettivi e strategie di formazione e valorizzazione di prodotti e tradizioni enogastronomiche del nostro territorio. E per l’Istituto Alberghiero domani sarà un onore ospitare il Ministro Valditara che visiterà la nostra scuola, vedrà il cuore pulsante della formazione alberghiera che produce professionisti destinati a trasmettere le tradizioni della cucina abruzzese”.