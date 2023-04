Convegno “Ipertensione polmonare” a Casalincontrada il 30 aprile

CASALINCONTRADA – Si svolgerà domenica 30 aprile 2023 presso il parco Villa De Lollis in Casalincontrada, il convegno “Ipertensione polmonare” organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione A.M.I.P. Il convegno, con inizio alle ore 10:00, intende informare e sensibilizzare la pubblica opinione sulle problematiche attinenti la patologia dell’ipertensione polmonare.

L’Ipertensione Polmonare (IP) è una malattia rara che colpisce a tutte le età. Tale patologia, multidisciplinare perché causa complicanze in vari organi del corpo, limita molto le vita dei pazienti. Non vi è al momento possibilità di guarigione, se non mediante il trapianto di polmoni e/o cuore-polmoni, ma esistono vari farmaci che possono migliorare e/o stabilizzare le condizioni dei malati, che devono essere comunque seguiti periodicamente. (Informazioni sulla malattia redatta da medici specialisti: www.assoamip.net).

Ospite e relatore del convegno, l’illustre Dottor Livio Giuliani, Responsabile UOSD Emodinamica diagnostica e interventistica dell’Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti, ASL 02 Abruzzo, Responsabile Centro di Riferimento Regionale per la diagnosi e la cura dell’Ipertensione Arteriosa Polmonare.

Presenzieranno il Presidente Nazionale dell’Associazione AMIP, Vittorio Vivenzio e il Sindaco del Comune di Casalincontrada, Vincenzo Mammarella.

L’A.M.I.P. (associazione malati di ipertensione polmonare) è un’associazione nazionale nata nel 2000 che attualmente conta più di 950 iscritti, di cui circa 600 malati e si prefigge di diffondere informazioni specifiche sulle diagnosi, migliorare la qualità della vita dei malati di ipertensione arteriosa polmonare, tutelare i diritti e gli interessi dei malati, gestire servizi di assistenza e consulenza per problemi pratici e psicologici sia per i pazienti che per i familiari.

L’incontro è gratuito. In caso di pioggia il Convegno si svolgerà all’interno della Villa.