Convegno finale del progetto A.R.T.S. a Catignano il 17 settembre

CATIGNANO – Ultimo appuntamento per il progetto A.R.T.S. – Arte Relazioni Territori Solidarietà, che per un intero anno ha riempito di creatività e sperimentazione la vita sociale di sei comuni del pescarese. A coronare un’annata ricca di appuntamenti e iniziative capaci di riscoprire le tradizioni locali e proiettarle nella modernità, l’Associazione ASC – Arte Suoni Colori terrà un convegno conclusivo presso l’Auditorium comunale di Catignano, il 17 settembre dalle 16.00 in poi.

Non solo un’occasione per confrontarsi e commentare gli ottimi risultati dell’intero progetto, in termini di partecipazione e di ricadute socioculturali sull’entroterra abruzzese, ma anche un vero e proprio evento rivolto a tutti gli interessati. Agli interventi dei professionisti e dei volontari, infatti, si alterneranno le proiezioni dei momenti salienti dei laboratori svolti, raccolti in video-montaggi, e le performance artistiche a cura dell’attore Marcello Sacerdote e del musicoterapeuta Rogerio Celestino.

A moderare sarà Fiorella Paone, docente e pedagogista, e parteciperanno anche tutte le altre figure-chiave dell’iniziativa sostenuta dal Bando 2021 Terzo Settore Regione Abruzzo: la project manager Maria Rita Amato e l’antropologa e docente dell’Università d’Annunzio Thea Rossi, collaboratrici di ASC da anni, e ovviamente Stefania Silvidii, presidente volontaria dell’associazione Arte Suoni Colori e cuore pulsante di tutto il progetto.