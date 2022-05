Convegno su Disabilità e Disturbi dell’apprendimento a Teramo

TERAMO – Si svolgerà domani, mercoledì 25 maggio, dalle ore 9.30, nella sede del Conservatorio Statale di Musica ‘G. Braga’ di Teramo, in corso San Giorgio 14, il Convegno su ‘Disabilità e DSA in Conservatorio – un Percorso verso l’Inclusione’, promosso dal Direttore del Conservatorio ‘Braga’ Tatjana Vratonjic, con il coordinamento affidato alla professoressa Lorena Ruscitti, docente di Teoria del Conservatorio.

Il programma dell’evento prevede l’apertura del Convegno alle 9.30 con il moderatore il Maestro Piero Diambrini e gli interventi della professoressa Alessandra Petrangelo su ‘Inclusione in Conservatorio: ruolo del Delegato per Disabilità e DSA e ruolo dei docenti’; il Maestro Luigi Mariani su ‘L’ascolto consapevole: uno strumento di conoscenza’; e alle 11.30 la professoressa Giulia Cremaschi-Trovesi, in collegamento on line, su ‘Musica origine dei linguaggi e delle arti’.

Alle 14.30 prenderà il via la seconda sessione dei lavori con l’intervento del Maestro Piero Diambrini su ‘Musica e disabilità: la formazione degli operatori nel settore AFAM’; quindi il professor Giacomo Stella, collegato on line, su ‘Insegnare a cantare: un modello didattico per i disturbi dell’apprendimento’; alle 16.30 dibattito e conclusioni.