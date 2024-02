Contrada Boccetto: nuovi fondi per lavori mitigazione rischio idrogelogico

MANOPPELLO – Potranno essere ultimati grazie ad ulteriori 350mila euro stanziati dalla Protezione civile regionale, i lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Boccetto, la porzione del versante Occidentale del centro storico di Manoppello interessata da un importante movimento franoso. I nuovi fondi permetteranno di rendere totalmente fruibile l’area dove si è già intervenuto con il primo lotto di lavori a valle del Municipio (per circa un milione euro) e dove si sta intervenendo a valle di piazza San Francesco (per altri 721 milioni).

“Questo ulteriore finanziamento, inserito tra gli interventi urgenti dell’OPCDPC 21 marzo 2017 n. 441, ci permetterà di completare questa importante opera di risanamento del versante occidentale del centro storico – ha spiegato il sindaco Giorgio De Luca -. Terminata l’opera di consolidamento, l’area diventerà un suggestivo belvedere su cui il Comune realizzerà un’area fitness e un campetto polivalente rendendo fruibile uno spazio pubblico di particolare bellezza. Ringrazio la Regione – ha concluso De Luca – che, premiando il lavoro di programmazione e pianificazione portato avanti dall’Ente, ha saputo riconoscere l’importanza e la necessità di questo intervento per la sicurezza idrogeologica del territorio di Manoppello”.