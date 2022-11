Conto termico e comunità energetiche, convegno a Chieti

CHIETI – Un incontro pubblico aperto agli amministratori, ai portatori di interesse e ai cittadini per conoscere e approfondire le opportunità in materia di conto termico e comunità energetiche. Il convegno organizzato e promosso dalla Provincia di Chieti, con il patrocinio dell’UPI e la collaborazione di GSE, Regione Abruzzo e Anci Abruzzo si terrà martedì 15 novembre alle ore 10 nella sala consiliare della Provincia in corso Marrucino.

Dopo l’introduzione ai lavori e i saluti istituzionali del presidente della Provincia Francesco Menna interverranno: Eleonora Egalini, funzionaria addetta alla promozione e assistenza alle PA di GSE, la società partecipata interamente dal Ministero dell’Economia per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica; Fabio Adezio, membro del direttivo Anci Abruzzo e sindaco del Comune di Miglianico premiato nel 2020 per gli interventi di efficenza energetica e sostenibilità; Dario Ciamponi, dirigente settore energia della Regione Abruzzo; Giancarlo Moca, dirigente della Provincia di Chieti. A seguire dibattito e approfondimenti con i numerosi amministratori locali invitati per conoscere le occasioni, le esperienze e le recenti novità per una gestione sostenibile delle risorse energetiche della comunità.

“Si tratta di un’occasione importante per approfondire e condividere le diverse opportunità per gli enti locali interessati ad offrire alle proprie comunità possibili e concrete soluzioni utili a fronteggiare l’aumento vertiginoso dei costi energetici, puntando sulla sostenibilità ambientale. La Provincia di Chieti intende dare il proprio contributo di coordinamento per mettere a disposizione degli enti locali i saperi necessari ad affrontare le sfide in tema di energia che ci attendono, non solo per i 104 comuni che fanno parte della Provincia ma per tutti gli interessati”, dichiara il Presidente Francesco Menna.