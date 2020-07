Constantin Maralossou Dabangdata nel roster dell’Unibasket Lanciano

LANCIANO – Inizia a prendere forma il roster del Lanciano che sarà guidato in C Gold da Fabio Di Tommaso e dopo quella di Dusan Ranitovic arriva la seconda conferma per l’Unibasket: Maralossou Dabangdata vestirà ancora il rossonero.

Constantin Maralossou Dabangdata, play – guardia classe 2002 di 188 cm x 85 kg e’ un prospetto di sicuro avvenire su cui il Lanciano ha deciso, già durante la scorsa stagione, di puntare moltissimo sia in ottica presente che futura. L’atleta nativo di Yaoundè in Camerun ha mosso i primi passi nella pallacanestro in Africa nella Lena Academiè, una organizzazione sportiva guidata dal coach Leonid Mercuor, che si occupa dello scouting e dell’allenamento dei giovani talenti del paese. Nella stagione 2017 – 2018 a soli quindici anni, arriva in Italia per giocare i campionati giovanili con la maglia della Virtus Basket Rionero, mettendosi subito in luce e viaggiando ad una media di 30 punti a partita. Nel Vulture cresce moltissimo sotto il punto di vista umano e sportivo grazie alla disponibilità del presidente Cutolo che diventa per Constantin come un secondo padre. Nella stagione successiva (2018 – 2019) il talento di Constantin non passa inosservato e per la giovane guardia si concretizza un’importante esperienza professionale sulla riviera romagnola: il doppio tesseramento gli permette infatti di farsi le ossa in serie D con il Bellaria Basket e di continuare a giocare in D.N.G. tra le fila dei Crabs Rimini.

Tra il settembre e l’ottobre dello stesso anno partecipa con i “granchi” riminesi alla E. Y. B. L. (European Youth Basketball League) giocata in Romania, portandosi anche a casa il premio finale di miglior marcatore della competizione. Nell’estate 2019 arriva in Abruzzo per vestire il rossonero dell’Unibasket su intuizione del dirigente responsabile Valerio Di Battista: a Lanciano il giocatore africano fa il suo esordio nel Campionato di Serie C Gold Nazionale grazie a coach Corà che lo manda in campo in ben 15 occasioni (10,1 minuti e 2,4 punti di media). Parallelamente all’impegno in C, Constantin si distingue come uno dei migliori prospetti del neonato Campionato Under 18 d’Eccellenza Nazionale in cui colleziona 16 presenze diventando con ben 307 punti marcati (19,2 di media) tra i migliori marcatori del girone C. Da ricordare in particolare la sfida contro il Bsl San Lazzaro conclusasi con ben 30 punti a referto per il giovane camerunense. Constantin è un giocatore esplosivo dotato di grande atletismo con tanti punti nelle mani. Sa essere molto pericoloso in campo aperto ed è bravo a crearsi il tiro dal palleggio ma anche in grado di concludere facilmente sopra il ferro, mettendo grande pressione sulle difese avversarie.

Queste le considerazioni dell’atleta:

“Lanciano è per me come una casa e per il secondo anno consecutivo sono pronto a dare il mio piccolo contributo per raggiungere con il duro lavoro ed insieme ai miei compagni di squadra ed alla società, i risultati più alti ed ambiziosi possibili per la stagione 2020 – 2021. Non vedo l’ora di tornare in campo e di confrontarmi nuovamente con un campionato stimolante ed impegnativo come quello di C Gold”.

POVILAS CUKINAS NELLO STAFF TECNICO PER LA STAGIONE 2020 – 2021

Povilas Cukinas nello staff tecnico del Lanciano. Il lituano sarà assistente di coach Di Tommaso in Serie C Gold, seguirà una delle squadre rossonere giovanili di eccellenza ed inoltre avrà un ruolo di spicco nell’Unibasket Academy fondata da Milan Mandaric. Trentasette anni, nativo di Trakai, Cukinas ha alle spalle una lunga ed importante carriera professionale che lo ha reso negli anni un vero e proprio “globetrotter” della pallacanestro spingendolo a calcare i parquet di alcuni dei più importanti campionati europei e mondiali. Nel ruolo di pivot ha maturato minuti ed esperienze giocando per alcune prestigiose squadre baltiche come il Lietuvos Rytas e lo Zalgiris Kaunas con cui si è anche guadagnato convocazioni e presenze nelle Selezioni Nazionali della Lituania. L’esperienza vissuta in Serie A con la casacca della Pallacanestro Cantù nella stagione sportiva 2006 – 2007 lo ha fatto letteralmente innamorare dell’Italia e spinto due anni fa ad accettare l’offerta dell’Unibasket che ha visto in lui il punto di riferimento ideale su cui costruire una squadra giovane ed ambiziosa. Nelle due annate vissute in Abruzzo, Cukinas oltre ad essersi dimostrato uno degli elementi di maggior talento e qualità a disposizione di coach Corà si è anche contraddistinto per la sua naturale leadership e per la straordinaria propensione e disponibilità dimostrate in ogni occasione nei confronti dei suoi compagni più giovani. Già la scorsa stagione prima che l’emergenza Coronavirus mettese anticipatamente fine a tutti i campionati, “Povi” parallelamente al suo impegno come giocatore, aveva guidato l’Under 18 dell’Unibasket nello stimolante ed impegnativo Campionato di Under 18 d’Eccellenza Nazionale, torneo questo che ha visto i giovani talenti rossoneri competere contro alcune tre le grandi realtà storiche del basket italiano. Durante questa esperienza Cukinas ha dimostrato una straordinaria propensione alla formazione ed all’allenamento dei ragazzi, doti queste affinate anche con le diverse partecipazioni al “Mindaugas Kuzminskas Basketball Camp” importante camp estivo organizzato annualmente dalla star lituana Mindaugas Kukminskas. Per la stagione 2020 – 2021 Cukinas ha deciso quindi di “appendere gli scarpini al chiodo” per dedicarsi a tempo pieno al suo nuovo ruolo di coach e per continuare a mettere a disposizione dei giovani talenti la sua grande esperienza e le sue indubbie competenze tecniche.

Queste le considerazioni del coach:

“Al momento non è facile per me parlare del mio nuovo ruolo di allenatore, perché ho concluso da pochissimo la carriera da giocatore di basket, ma sapevo che questo momento sarebbe arrivato e che avrei iniziato questo nuovo viaggio. Già lo scorso anno avevo intrapreso uno stimolante percorso con i ragazzi dell’Under 18 Eccellenza ed oggi sono davvero molto felice di poter iniziare la mia carriera di allenatore in una realtà professionale ed estremamente ambiziosa come l’Unibasket Lanciano. Voglio ringraziare tutta la società ed i dirigenti per l’opportunità concessami e la fiducia che ripongono in me. I miei obiettivi personali sono sempre stati molto alti come atleta e lo saranno anche da coach: cercherò di trasmettere ai giocatori e ai ragazzi un atteggiamento sempre positivo e vorrei insegnare loro che soltanto con l’impegno, il duro lavoro e la dedizione in quello che fai, è possibile raggiungere traguardi e risultati importanti”.

Queste le considerazioni del dirigente responsabile Valerio Di Battista:

“Abbiamo voluto fortemente che Povilas entrasse a far parte del nostro staff tecnico, convincendolo a ritirarsi in anticipo perché crediamo tantissimo in lui e siamo sicuri che insieme al responsabile Fabio Di Tommaso, ad Antonio Iarlori e a Milan Mandaric i nostri atleti, specialmente i ragazzi della foresteria, avranno a disposizione dei tecnici preparati e dei formatori importanti per la loro crescita umana e sportiva. Pensiamo di aver allestito uno staff di livello assoluto che completeremo nei prossimi giorni con gli annunci degli altri collaboratori”.