Conservatorio Braga, inaugurazione dell’Anno Accademico 2020/2021

TERAMO – Si aprirà ufficialmente lunedì prossimo, 2 novembre, l’Anno Accademico 2020-2021 del Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ di Teramo. Già predisposta l’organizzazione delle lezioni che, per far fronte alle limitazioni anche cautelative imposte dall’emergenza Covid-19, si svolgeranno in due modalità: on line, dunque Didattica a distanza, per le materie di teoria, in presenza per le lezioni strumentali con la formazione di gruppi composti al massimo da cinque allievi.

“Come tutte le altre Istituzioni formative – ha spiegato il Direttore del Conservatorio Tatjana Vratonijc – anche il Conservatorio ‘Braga’, ovviamente, segue e continuerà a seguire le indicazioni che riceveremo dal Miur circa l’organizzazione didattica anche, purtroppo, in funzione della cosiddetta curva pandemica, ma con un obiettivo chiaro, ovvero non rinunciare all’interazione e al rapporto con i nostri studenti che, peraltro, quest’anno sono numericamente cresciuti del 40 per cento rispetto allo scorso anno. Merito anche, ritengo, della perfetta macchina didattico-amministrativa che, lo scorso marzo, a fronte di una imprevedibile situazione di assoluta emergenza sanitaria, è riuscita a organizzare in poche ore il sistema della didattica a distanza mai sperimentata prima, e che pure ha funzionato alla perfezione, permettendo a docenti e studenti di portare avanti il programma, di svolgere gli esami e anche la discussione delle tesi, rispettando i nostri calendari. Merito, ancora, del clima di collaborazione che caratterizza il Conservatorio e che, con il Presidente Lino Befacchia, ci permette di individuare le soluzioni più idonee al fine di tutelare i nostri giovani artisti.

Con questo spirito ci prepariamo ad aprire il nuovo Anno Accademico, a partire da lunedì 2 novembre, dopo aver recepito le ultime disposizioni statali e regionali sull’emergenza Covid-19 in parte modificate in base alle richieste dei Direttori dei Conservatori Statali di Musica della Regione Abruzzo, ovvero: per le aree formative inerenti Materie musicali di base, Armonia, Storia, Informatica musicale (corsi rivolti a tutti i corsi accademici di primo livello), Materi dei corsi di diploma Accademico in Musica elettronica e Tecnico audio e luci per lo spettacolo, e, infine, Discipline didattiche, queste ultime solo per Corsi Accademici di II livello, le lezioni saranno impartite in modalità didattica a distanza utilizzando la piattaforma E-learning del Conservatorio Braga. Entro domani, domenica primo novembre, tutti gli allievi che ancora ne sono sprovvisti riceveranno via mail le credenziali di accesso alla piattaforma. Spetterà ai docenti aggiornare poi le singole materie inserendo gli orari dei corsi e l’eventuale materiale didattico necessario”.

Nel merito, le lezioni di Armonia e Storia dei corsi non accademici dovranno essere seguite dagli allievi che hanno completato il percorso delle Materie musicali di base o che sono stati esonerati dalla loro frequenza perché già in possesso della certificazione di competenza. Lezioni in presenza, dunque negli spazi del Conservatorio, per le materie strumentali principali e complementari e, per le materie che prevedono la presenza di più allievi, come la Musica da Camera, saranno formati gruppi di massimo 5 studenti per garantire il distanziamento sociale.

“Tutti gli allievi – ha ancora detto il Direttore Vratonjic – verranno contattati nei prossimi giorni dai docenti di strumento principale per la prima convocazione. Ai nostri studenti auguriamo di iniziare con serenità il proprio Anno Accademico, sicuri che il Conservatorio adotterà ogni forma di protezione e di assistenza a fronte di qualunque necessità, già pronti ad assumere i provvedimenti che si renderanno, eventualmente utili, sulla base anche degli sviluppi ulteriori della pandemia in atto”.