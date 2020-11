Connessione gratuita wi-fi in alcune zone di Fossacesia: ecco dove

FOSSACESIA – Sarà operativo nelle prossime settimane il servizio wifi gratuito a Fossacesia. L’installazione delle antenne e dei dispositivi che la Infratel Italia SpA ha provveduto a sistemare, impianti necessari alla connessione, sono in dirittura d’arrivo. Per il via libera, infatti, s’attende adesso che si proceda alla configurazione Internet delle installazioni realizzate sul territorio comunale.

Queste sono le zone dove si potrà accedere al servizio: Piazza del Popolo, in via Marina, al Parco Bucciante e due in Piazza Alessandro Fantini. Sono in via di ultimazione la collocazione di altri due ripetitori sul Lungomare di Fossacesia Marina, nel tratto che va dall’ex passaggio a livello della linea ferroviaria fino alla Piazzetta dei Pescatori. Nell’ultima parte del lungomare si dovranno attendere modifiche al sistema di comunicazione. Per Villa Scorciosa si è in attesa di un secondo progetto da parte del ministero.

“Manca davvero poco perché il wifi gratuito diventi realtà a Fossacesia – dichiarano il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio e la consigliera delegata Maria Felicia Verratti -. Il nostro comune ha aderito lo scorso anno al progetto “Piazza Wi-fi Italia”, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella consapevolezza di dotare la nostra città di un sistema tecnologico divenuto ormai indispensabile. Un sistema che permetterà ai cittadini di poter connettere i propri dispositivi in determinate aree della città e quindi navigare e accedere a servizi, ricevere informazioni. Un’opportunità che potrà essere sfruttata nel tempo libero, per lo studio o per il lavoro. Infatti, sarà particolarmente utile agli studenti e per il settore turistico, in quanto attraverso apposite App sarà possibile presentare a quanti giungono a Fossacesia gli angoli più suggestivi della città e ricevere notizie per poterla visitare. Fossacesia tra non molto sarà un Comune che si caratterizzerà come innovativo e tecnologico”.