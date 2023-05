Congresso chirurgia e tecnologia a Pescara: programma 2023

Chirurgia High-Tech e giovani chirurghi, le nuove tecnologie tra presente e futuro il 20 maggio al Centro Congressi Le Terrazze – Hotel Esplanade – Pescara

PESCARA – “I tempi stanno cambiando, prima c’era solo lui il chirurgo in sala operatoria con il suo bisturi ora la tecnologia si interpone tra il chirurgo ed il paziente ed il chirurgo deve essere in condizione di conoscere le evoluzioni tecnologiche per applicarle alla tecnica chirurgica e queste tecnologie vanno acquisite” dichiara il Dott. Massimo Basti, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e d’Urgenza di Pescara, Responsabile Scientifico del congresso e consigliere nazionale ACOI, Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani.

Il congresso si aprirà con la presentazione delle nuove tecnologie in campo chirurgico, per l’appunto verranno presentati gli High Energy Device, la visione 3D-4K, l’evoluzione delle suturatrici meccaniche, le piattaforme robotiche e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in chirurgia.

Momento essenziale sarà la tavola rotonda “Tecnologia, Spending Review e Rischio Clinico” cui il Dott. Basti ha invitato a partecipare, tra gli altri, il Dott. Donato Cavallo, direttore dell’ARIC, l’assessore alla sanità abruzzese Dott.ssa Nicoletta Verì, il Direttore generale della ASL Pescara, Dott. Vincenzo Ciamponi, il Direttore del dipartimento salute della regione Abruzzo, Dott. Claudio D’Amario, il past President ACOI, Dott. Pierluigi Marini.

La tavola rotonda mira a trovare rapide risposte e soluzioni ad un’emergenza: “ L’aggiornamento tecnologico è un’urgenza per tutti i chirurghi soprattutto i giovani ma anche per gli anziani che sono rimasti indietro inesorabilmente travolti dalla rapida evoluzione tecnologica che li ha confinati ai margini.” sostiene il Dott. Basti.

Nel pomeriggio verranno proiettati video di interventi chirurgici operati in Abruzzo e Molise e si tratta di un interessante e prezioso momento in cui ACOI ha inteso riunire i chirurghi per confrontarsi sul piano operativo per consentire di individuare le soluzioni ed i giusti percorsi

Il congresso propone la cooperazione tra diverse figure professionali che devono affrontare il cambiamento con decisioni strategiche e valori condivisi. L’incontro, di elevato livello culturale e scientifico, sarà anche occasione di incontro e confronto generazionale con le nuove leve, alle quali sarà dato ampio spazio vista l’ampia partecipazione dei giovani chirurghi.

La finalità principale del congresso è operare un necessario cambiamento volto a migliorare radicalmente o meglio creare un nuovo rapporto tra chirurghi e pazienti:

“Il rapporto con i pazienti è la nostra priorità – asserisce il dott. Basti – dobbiamo trovare il modo di colmare il pericoloso divario tra chirurgia percepita ed erogata. Troppo spesso non viene compreso lo sforzo degli operatori a favore del paziente ovvero l’impegno professionale profuso al fine di garantirne i migliori outcome con interventi il meno traumatici passibile e l’applicazione di utilissime nuove tecnologie mentre spesso si viene dai pazienti mal giudicati e solo per aspetti per lo più secondari e di contorno. La colpa di ciò non è certo da attribuire al paziente ma è un trend erroneo che va sovvertito rapidamente operando una corretta ed esaustiva divulgazione scientifica, puntando su una comunicazione ed informazione corretta, puntuale e fruibile atta ad estinguere la controproducente distanza tra operatore e malato per dar vita ad una sanità migliore in cui i primi a beneficiarne sono proprio i nostri pazienti”, conclude il Dott. Basti.

L’appuntamento è per sabato 20 Maggio alle ore 8.30 presso il Centro Congressi Le Terrazze a Pescara.

PROGRAMMA

I SESSIONE PRESIDENTE M. Scatizzi (Firenze)

PRESIDENTE M. Casaccia (Pescara)

MODERATORI R. Vicentini (L’Aquila) – E. Colangelo (Atri)

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Saluto delle autorità

Presentazione del congresso

09.20 High Energy Device (HED) in chirurgia: linee guida

N. Vettoretto (Brescia)

09.40 La visione 3D – 4K

F. Stanzione (Napoli)

10.00 Evoluzione delle suturatrici meccaniche

A. Donini (Perugia)

10.40 L’intelligenza artificiale in chirurgia

V. Caracino (Pescara)

11.00 Discussione

11.30 Telemedicina e innovazioni digitali: come usarle

F. Gabrielli (Roma)

13.00 Light Lunch

10.20 Piattaforme robotiche

L. Boni (Milano)

12.00 TAVOLA ROTONDA

“Tecnologia, Spending Review e Rischio Clinico”

Presenta: Paolo Castignani

Intervengono:

A. Cavallo (ARIC)

N. Verì

V. Ciamponi

V. Cirese

W. Rosa

P. Marini

C. D’Amario

SESSIONE VIDEO

PRESIDENTE M. Casaccia (Pescara)

MODERATORI E. Liberatore (Atri) – A. Vallo (Termoli)

14.30 Emicolectomia destra con CME Laparoscopica

G. Baldazzi (Milano)

14.40 Approccio mininvasivo alle diverticoliti complicate

S. Castiglioni (Pescara)

14.50 Vantaggi della tecnologia 3D in laparoscopia

S. Rossi (Atri)

15.00 Pancreasectomia distale robotica per neoplasia

L. Bonanni (L’Aquila)

15.10 Gastrectomia mininvasiva robot-assistita

D. Frazzini (Pescara)

15.20 Mini-bypass gastrico con utilizzo del sistema robotico Xi

L. Aceto (Chieti)

15.30 Surrenectomia robotica per metastasi gigante da melanoma

L. Bonanni (L’Aquila)

15.40 Utilizzo del sistema robotico nella patologia concomitante: colecistectomia e isterectomia

M. Rosati (Pescara)

15.50 Robotic-assisted Hartmann’s reversal: indication, tips and tricks

F. Mucilli (Chieti)

16.00 Discussione

16.10 Pancreasectomia corpocaudale spleen-preserving laparoscopica per tumore neuroendocrino cistico

P. Bazzi (Teramo)

16.20 Linfectomia ascellare con utilizzo di radiofrequenza

M. Nardi (Pescara)

16.30 Emorroidectomia sec. Milligan-Morgan con forbice a radiofrequenza

F. Ambrosini (Popoli)

16.40 Nerve preserving thyroidectomy with NIM

N. Pitrelli (Penne)

16.50 Ulcoraffia laparoscopica in paziente epatopatico

A. Vallo (Termoli)

17.00 Coledoco-litotomia laparoscopica

S. Gargarella (Città Sant’Angelo)

17.10 Hartmann’s reversal with radiofrequency device and circular stapler

M. Cicconi (Val Vibrata- Sant’Omero)

La Laparoscopia nella diverticolite acuta complicata

Giuseppe Carducci, Emma Massimi (Avezzano)

17.20

Timectomia con sistema Robotico xi

A. F. De Filippis, F. Marino (Pescara)17.30

17.50 Questionario di valutazione ECM

18.30 Chiusura del Congresso