Conferenza Sindaci “Le Terre del Sole”, ecco i servizi per i minori disabili

GIULIANOVA – Si è tenuta nella giornata di oggi la Conferenza dei Sindaci dell’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”, presieduta dal Presidente Jwan Costantini, al fine di istituire attività individuali domiciliari di assistenza per i minori diversamente abili, che vadano a sostituire le attività collettive e scolastiche, data la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 come stabilito dal DPCM 04/03/2020 sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al termine dell’incontro si è deliberato di attivare a favore dei ragazzi ed utenti disabili, già assistiti nelle scuole o presso il Centro Diurno Disabili di Roseto Degli Abruzzi, servizi domiciliari alternativi gratuiti di sostegno alle famiglie per due ore giornaliere, da martedì 10 a sabato 14 marzo, salvo ulteriori provvedimenti di proroga della sospensione dell’attività didattica nelle scuole e al Centro Diurno Disabili, che comporteranno l’automatica proroga del servizio di assistenza domiciliare. Il servizio sarà riorganizzato nel caso in cui le scuole del territorio attiveranno la didattica a distanza.

Le domande per accedere al servizio di assistenza domiciliare vanno redatte su apposito modulo e consegnate agli sportelli comunali del Segretariato Sociale a partire da lunedì 09/03/2020 oppure inoltrate sin da subito a mezzo mail ai seguenti indirizzi: unionecomunileterredelsole@pec.it o ufficiodipiano@unionecomunileterredelsole.it.