Concorso per agenti di Polizia Locale, preparazione a Francavilla al Mare

La Segreteria UIL FPL Chieti con Segretario Marco Angelucci e l’Ass.ne Culturale Scuola Formazione Professionale della Spezia istituiscono il 73° Corso di Preparazione per il Concorso

FRANCAVILLA AL MARE – Il Comune di Francavilla al Mare (CH) ha istituito il Concorso per l’assunzione di Agenti di Polizia Locale (tutte le info per il Concorso ancora attivo e che scade il 16 marzo sono reperibili sul sito Internet del Comune di Chieti). La Segreteria UIL FPL Chieti, con Segretario Marco Angelucci, ha quindi organizzato il 73° Corso di Preparazione in collaborazione con l’Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia, leader dal 2007 nella preparazione specifica dei concorsi per Agenti di Polizia Locale. Si terrà a Chieti presso la Sede UIL di Via Spezioli n. 16 nelle giornate venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo 2023 nella formula full-immersion 20 ore. Il Corso verterà sulle materie d’esame ed il docente sarà il Dott. Andrea Prassini Vice Comandante della Polizia Locale di Santo Stefano di Magra (SP) già molto noto per aver relazionato in tutte le 72 edizioni precedenti.

Al termine del Corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e tutta la normativa così da non dover acquistare alcun testo per la preparazione.

Termine per iscriversi lunedì 27 febbraio 2023 e per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime 20 iscrizioni.

Per maggiori informazioni inviare mail a: corso.agenti.uilfpl.ch@gmail.com oppure telefonare al 328.5467479