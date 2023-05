Concerto della Banda Musicale della Marina Militare a Giulianova

GIULIANOVA – Tutto pronto per lo spettacolare evento che il Festival Internazionale di Bande Musicali & Majorettes presenterà sabato 27 maggio alle ore 20.45 in piazza Buozzi, con il concerto della Banda Musicale della Marina Militare. L’importante kermesse, giunta alla XXIII edizione, sotto l’abile guida di Mario Orsini e Gianni Tancredi, rispettivamente presidente e vice del comitato organizzatore, vivrà un’emozionante serata in Musica grazie alla prestigiosa compagine della Marina, con un programma ricco e variegato capace di deliziare i diversi palati dei generi musicali.

La Banda, composta da 102 musicisti, sotto la guida del Maestro Direttore Antonio Barbagallo, suonerà sul palco allestito in piazza Buozzi, nella parte alta di Giulianova, teatro di alcune delle esibizioni dei più importanti gruppi partecipanti.

Il complesso bandistico vanta una storia ultracentenaria risalente alla nascita dell’unità d’Italia. Il suo repertorio spazia fra i vari generi musicali, dalle pagine della tradizione bandistica italiana ed estera, alla Musica originale per banda, la Musica da film, al jazz e, non di meno, al pop – rock. Numerose le sue tournée sia in Italia che all’estero, nei più importanti palcoscenici e teatri musicali; fra i riconoscimenti più importanti che la compagine annovera nel suo palmares, quella del cavalierato di pace, ricevuto ad Assisi nel 2004.

Per l’occasione, la Banda si avvarrà della collaborazione del soprano Elena D’Angelo.

Non rimane che attendere l’evento che, siamo sicuri, non deluderà le aspettative del pubblico.

Come da non perdere è lo spettacolo che le bande in gara terranno nel pomeriggio di sabato 27 maggio all’interno dello stadio Fadini

A partire dalle 16.00, sotto l’attenta direzione di Andrea D’Erme e Monica Rizzi, bande, orchestre e gruppi coreografici di Majorette si esibiranno in formazione da parata, regalando al pubblico uno spettacolo ricco di emozione.

Anche quest’anno la Giuria, coordinata dal maestro Renato Soglia, è presieduta da Carmine Carrisi. Ne fanno parte inoltre Antonio Barbagallo – direttore della Banda della Marina Militare Italiana, Gianluca Gardini docente al conservatorio di Rimini, Natalino Como fondatore della Amaseno Marching Band, Zelika Banovich – presidente della Majorettes Sport World Federation, Dorina Di Marco danzatrice e coreografa e il Dott. Giovanni Gasbarrini.