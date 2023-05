Concerti a Montesilvano estate 2023: i cantanti e le date

Tra i dodici protagonisti troviamo Le Vibrazioni, Aiello, Ivana Spagna, Tiromancino, Anna Tatangelo, Alex Britti, Audio 2, Samuel dei Subsonica, Alan Sorrenti, Sorgentone, Nesli, Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava

MONTESILVANO – Questa mattina il sindaco Ottavio De Martinis, gli assessori Deborah Comardi, Alessandro Pompei e Valentina Di Felice e il consigliere Adriano Tocco hanno presentato i principali appuntamenti del cartellone estivo delle manifestazioni organizzate dal Comune di Montesilvano. Dodici i big protagonisti degli eventi gratuiti a luglio e agosto al Teatro del Mare, sul lungomare e al Colle. Si parte il 7 luglio con gli Audio2, il 9 luglio toccherà alle cantautrici Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava, il 25 luglio Le vibrazioni, il 29 il rapper Aiello, il 30 luglio il vincitore di Italia’s Got Talents Antonio Sorgentone, il 4 agosto Ivana Spagna, l’11 agosto toccherà ai Tiromancino, il 13 agosto Nesli e Crytical, a ferragosto al Teatro del Mare Alex Britti mentre in spiaggia nell’area dell’ex Jova arriverà Samuel dei Subsonica, si prosegue il 18 agosto con Anna Tatangelo e il 20 agosto con Alan Sorrenti al Colle.

“Mai come quest’anno un programma ricco di buona musica, sport e divertimento, arte e cultura – ha dichiarato il sindaco De Martinis – . Questo cartellone è il frutto di un ottimo lavoro di squadra costruito insieme a tutta la maggioranza con eventi gratuiti rivolti non solo ai cittadini ma anche ai turisti. Quest’anno c’è stato un investimento economico maggiore e può considerarsi il cartellone più bello finora realizzato almeno per i nomi e per tutti gli eventi che avremo nelle serate estive con appuntamenti di richiamo per dare alla città un’aria di festa e di vacanza. Dopo il primo anno di amministrazione con il concerto di Jovanotti siamo stati costretti a fermarci per due anni a causa della pandemia, lo scorso anno abbiamo regalato qualcosa di importante e nell’estate che verrà abbiamo voluto continuare per crescere e per accontentare tutte le fasce di età, individuando anche zone non solo rivierasche, ma anche in collina. Ci sono tutti gli ingredienti per un’estate in cui Montesilvano sarà la regina assoluta. Nei prossimi giorni presenteremo anche gli eventi sportivi e a fine maggio il cartellone completo. Posso annunciare che l’isola pedonale verrà aperta dal 29 giugno”.

Soddisfatta anche l’assessore al Turismo e agli Eventi Deborah Comardi: “Con questo cartellone Montesilvano si candida ad essere la regina dell’estate – . Concerti, spettacoli e festival, rigorosamente gratuiti, animeranno l’intero territorio dal teatro del mare, dalla riviera al borgo di Montesilvano Colle, accontentando grandi e piccini per un mare di eventi che inizieranno a giugno e finiranno a settembre. Siamo felici di presentare un calendario che rappresenta molto per l’estate di Montesilvano, abbiamo puntato su alcuni big nazionali implementando le serate. Per questa prima parte del cartellone abbiamo speso 250mila euro circa, seguirà una seconda tranche a fine mese dello stesso valore. Abbiamo deciso di anticipare la presentazione anche per avvantaggiare gli operatori del settore turistico e per organizzare dei pacchetti vacanze anche in vista di questi eventi. I nostri cittadini trascorreranno le loro serate in città e tutti gli eventi sono gratuiti per scelta dell’amministrazione De Martinis. Una scelta che si è confermata vincente nel corso degli anni per aprire la musica e il divertimento a tutti”.

Quest’ultimi sono stati organizzati dall’assessore Pompei: “Il cartellone è stato allestito con un lavoro di squadra all’interno della maggioranza. Un lavoro che va evidenziato e che punta a regalare un’estate importante, non solo ai cittadini, ma anche ai turisti che affollano ogni anno la nostra città. Tutti gli eventi sono gratuiti. Siamo certi che a differenza di qualche anno fa molte persone provenienti da città limitrofe trascorreranno le loro serate a Montesilvano. Ringrazio il sindaco De Martinis che ha voluto accordarmi una crescente fiducia anche nelle scelte per i più giovani. Nei prossimi giorni presenteremo gli appuntamenti sportivi dell’estate, anche in questo campo l’offerta è davvero ricca e riserva tante sorprese”.

Presente in conferenza stampa anche l’assessore alle Finanze Valentina Di Felice: “Quest’anno è stato fatto uno sforzo maggiore per donare alla città eventi gratuiti e nelle maglie del bilancio abbiamo deciso di destinare delle risorse in più. Nonostante un florido bilancio comunale sono risorse importanti che crediamo diano risultati in termini di turismo e per rallegrare le serate dei nostri cittadini”.

Ha concluso la presentazione il consigliere Adriano Tocco: “Il calendario illustrato rafforza l’offerta turistica degli operatori e i turisti, oltre a trascorrere giornate in spiaggia, apprezzeranno anche un programma ricco e variegato di manifestazioni. Sono contento non solo come amministratori ma anche come operatore del settore. Quest’anno gli eventi sono stati presentati in fase ancora decisionale per le scelte dei turisti, che gradiranno ancora di più trascorrere una vacanza a Montesilvano con tante opportunità e con kermesse anche sportive tutti i giorni”.