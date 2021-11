Concerti per la festa di San Flaviano, successo a Giulianova

GIULIANOVA – Ottima risposta di pubblico per i concerti, patrocinati dal Comune di Giulianova, che hanno contrassegnato questo fine settimana. Il primo, inserito nel programma dei festeggiamenti in onore di san Flaviano, si è tenuto in duomo. Ad esibirsi sono stati il “Sestetto italiano”, la corale “San Giuseppe da Leonessa” diretta da Elisabetta Bonanni, la flautista Chiara Pizzorulli, il soprano Carla Laudi e lo straordinario baritono Zhang Sizhe, applauditissimo.

Un successo anche il primo dei concerti di musica da camera in ricordo di padre Serafino Colangeli curati da “I Sinfonici”. Nella sala Kursaal, hanno proposto musiche di Gaetano Braga il soprano Sara De Flaviis, Antonio D’ Antonio al violoncello e Sergio Piccone Stella al pianoforte.

“A volte si pensa che il repertorio classico, la musica colta, non siano di richiamo – ha commentato l’ assessore alla Cultura Paolo Giorgini – Il gradimento del pubblico in entrambi i concerti, dimostra che si tratta di un luogo comune. La buona musica, fatta nei luoghi e nei tempi giusti, piace e premia ampiamente l’impegno degli organizzatori e degli esecutori”.